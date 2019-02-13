Apple, 25 Mart'ta Özel Bir Etkinlik Planlıyor

ABD’li teknoloji devi Apple, önümüzdeki ay için özel bir etkinlik planlıyor olabilir.

BuzzFeed News ’e konuşan kaynaklara göre, Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Theater, 25 Mart’ta özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Etkinlikte duyurulabilecek şeylere gelince; AirPods 2, yeni nesil iPad Mini veya kablosuz şarj pedi AirPower gibi yeni bir donanım görmemizin olası olmadığı söyleniyor.

Bunun yerine Apple’ın, kullanıcıların haber içeriğini aylık 10 dolar civarında bir ücretle okumalarını sağlayacak abonelik odaklı yeni haber servisini tanıtması bekleniyor. Hizmete dair ilk görüntüler, geçtiğimiz ay iOS 12.2 beta sürümlerinde ortaya çıkmıştı.

Cupertinolu şirket, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca yeni iPad’lerini bahar aylarında düzenlediği etkinliklerde lanse ediyordu. Bu nedenle şirketin herhangi bir donanım tanıtmayacak olması teknoloji tutkunlarını biraz hayal kırıklığına uğratabilir.

Apple, son zamanlarda hizmetlere daha fazla odaklanmayı tercih ediyor. Şirket aynı zamanda, Netflix ve Hulu’ya benzer bir çevrimiçi yayın platformu üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon pazarında belli bir doygunluğa ulaşan Apple, yeni hizmetleriyle gelir kalemlerini çeşitlendirmek istiyor.

Apple, 2018 finansal raporunda, App Store ve Apple Music gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerin 37 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.