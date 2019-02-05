Apple'a Şok! Yüz Milyonlarca Euroluk Ceza Kesildi

Apple başta olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketi, Avrupa Birliği ülkeleriyle vergi sıkıntıları yaşıyordu. Benzer bir iddia ise bugün ortaya çıktı ve Apple’ın Fransa’da yüz milyonlarca euro ödeyeceği dile getirildi.

Avrupa’nın en büyük haber ajanslarından Reuters, yayınladığı yeni haberde Apple Fransa’nın karşı karşıya kaldığı devasa cezadan bahsetti. Bugün itibarıyla ortaya çıkan detaylarda, bir süredir Fransa vergi makamları tarafından inceleme altında olan Apple Fransa’nın cezaya çarptırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Haber değeri taşıyan ise Apple Fransa’nın ceza alması değil; yapılan anlaşma sonrasında Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketinin ödeyeceği cezaydı. Reuters, Apple Fransa’nın 500 milyon euro (yaklaşık 3 milyar lira) gibi akla hayale sığmayacak bir ceza ödemeyi kabul ettiğini sayfalarına taşıdı.

Haberlerden sonra açıklama yapan Apple Fransa, Fransız hükümeti ile vergi ödemesi konusunda anlaşma yaptıklarını onayladı. Buna rağmen şirket, ödenecek tutara dair detay vermekten kaçındı. Apple Fransa tarafından yapılan açıklama şöyleydi: “Çok uluslu bir şirket olarak Apple, dünyadaki mali otoriteler tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Fransız vergi idaresi kısa bir süre önce şirketin Fransız hesapları üzerinde çok yıllı bir denetim gerçekleştirdi ve bu bilgiler daha sonra açıklanacak.”