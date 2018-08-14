Apple'a Türkiye'de Boykot! Cumhurbaşkanı Açıkladı

Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik elektronik ürünleri gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı sempozyumda ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını söyledi.

Rahip olayıyla başlayan gerginlik ekonomik boyuta taşınırken, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye uygulamaya çalıştığı yaptırımların kabul edilmeyeceği ve karşı yaptırımlar uygulamak adına harekete geçileceği dile getirilmişti. Yapılan açıklamalardan sonra ABD’ye uygulanacak yaptırımlar merak edilirken, beklenen açıklama bugün geldi.

“İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu”na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemi değerlendirdi. Türkiye’nin ekonomik durumundan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin hasmane tutumundan bahseden Erdoğan, elektronik ürünlere getirilecek boykotu açıkladı.

“Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız” açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı, yüksek teknolojinin önemine değindi. Dünyanın yüksek teknolojiye, markaya ve tasarıma dayalı ürünlere yöneldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Üretimimizle, markalarımızda dünyada hak ettiğimiz yeri aldığımızda, cari açık enflasyon faiz diye bir sorun kalmayacak. Dünyaya, yüksek teknolojiye, markaya, tasarıma dayalı ürünler satıyor olacağız. Savunma sanayiinde kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında dostlarımıza da el uzatır hale geleceğiz.” dedi.

Onların iPhone’u varsa, öbür tarafta Samsung var

Yaratılan markaların yüksek teknolojiye dayanacağını ve kendi ürünleriyle Türkiye’nin daha iyi konuma geleceğini kaydeden Erdoğan, iPhone ve Samsung rekabetine de değindi. Erdoğan açıklamasında “Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, kendi ülkemizde Venus var, Vestel var” açıklamasında bulundu.