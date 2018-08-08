Apple, AirPods’da İlk Defa İndirime Gitti

ABD’li teknoloji devi Apple’ın ürünleri söz konusu olunca çoğunlukla yüksek fiyatları ve zam haberlerini görmeye alışkınız; ancak bu kez beklenmedik bir şekilde Apple, AirPods fiyatında ilk defa indirim yaptı.

Bilindiği üzere Apple’ın yeni iPhone modellerinde artık kulaklık girişi bulunmuyor. Bu durumun kablosuz kulaklık ihtiyacını ortaya çıkarması sonucunda Apple, AirPods olarak adlandırılan ilk kablosuz kulaklık modelini 2016 yılında piyasaya çıkarmıştı. Şimdilerde AirPods’un fiyatında 14 dolarlık bir indirime gidildi ve ürünün fiyatı 159 dolardan 145 dolara çekildi. Yine de bu indirimin şu an için yalnızca ABD’de geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Apple’ın bu beklenmedik indirim kararını, elindeki AirPods stoklarını eritmek amacıyla aldığı tahmin ediliyor. Birçok teknoloji uzmanıysa Apple’ın Eylül ayında yeni bir AirPods modeli tanıtacağını iddia ediyor.

AirPods’da Hangi Özellikler Bulunuyor?

Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods, kutusundan çıkarken yanında özel bir kap bulunduruyor. Bu kap, AirPods’un kolay bir şekilde taşınmasını sağlarken, aynı zamanda AirPods’un şarj olmasını sağlıyor. AirPods tek bir şarjla yaklaşık 5 saat kullanılabilirken, AirPods’un şarj olmasını sağlayan kabın pil ömrü ise 24 saat.

Üzerinde hiçbir buton bulunmayan AirPods, ürünü kutudan çıkarttığınız andan itibaren hiçbir kurulum gerektirmeden mevcut Apple cihazınızla iletişime geçiyor. Kullanıcılarını yormadan kolay bir kullanım sunan AirPods; bağlantı, ses kalitesi, güç tüketimi gibi işlevlerini Apple W1 olarak adlandırılan bir mikro işlemci sayesinde yerine getiriyor.