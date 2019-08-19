Apple, Akıllı Telefon Pazarındaki Yerini Oppo’ya Kaptırdı

Önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone serisini tanıtacak olan Apple, akıllı telefon pazarındaki ikinciliğini son dönemin parlayan yıldızı Oppo’ya kaptırdı.

Londra merkezli araştırma şirketi IHS Markit, küresel akıllı telefon pazarında oluşan son tabloyu açıkladı. Buna göre, 2019’un ikinci çeyreğinde dünya genelinde toplam 332.1 milyon adet akıllı telefon satıldı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6 oranında azalan satışlar, son altı çeyrekte olduğu gibi bu çeyreklik dönemde de düşüş trendinden kurtulamadı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünyanın bir numaralı akıllı telefon markası olmaya devam ediyor. Nisan-Haziran aylarını kapsayan dönemde küresel çapta 75.1 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştiren şirket, pazar payını yüzde 23’e çıkardı.

Listenin ikinci sırasındaki Huawei ise söz konusu dönemde 58.7 milyon akıllı telefon satarak, yüzde 16 pazar payına ulaştı. ABD hükümetinin ticari sınırlamaları ile boğuşan Çinli şirket, buna rağmen geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 daha fazla akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

Bir başka Çinli üretici Oppo ise ikinci çeyrekte 36.2 milyon adet akıllı telefon satışı yaparak, Apple’ı geçmeyi başardı. Cupertinolu şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle 35.3 milyon adet iPhone sattı. Yüzde 11 pazar payına sahip olan Apple, yılın ilk çeyreğinde Samsung’un ardından ikinci sırada yer alıyordu.