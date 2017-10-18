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Apple, Amazon, Facebook ve Google 50 Yıl Sonra Olmayacaklar

Apple, Amazon, Facebook ve Google 50 Yıl Sonra Olmayacak
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji
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Yeni bir iddiaya göre, günümüzün kemikleşmiş teknolojik markalarının 50 yıllık planlar yapabiliyor olmaları, onların bu kadar ömürlerinin olabileceği anlamına gelmiyor.

Business HT'de yayınlanan bir habere bakılacak olursa, New York Üniversitesi pazarlama hocası Scott Galloway, 'The Four' isimli yeni kitabında teknoloji şirketlerini detaylı olarak inceleyerek söz konusu şirketlerin ömürlerini açıklamış.

Galloway kitabının önsözünde, "Bugün doğan bir çocuk, Google, Amazon, Apple ve Facebook'tan daha uzun yaşayacak, ama bu dördü arasından sadece Amazon en uzun ayakta kalacak diyebilirim..." diyerek, an itibarıyla piyasada sözünü geçiren 4 büyük şirketin geleceklerini ortaya koymaya çalışıyor.

Bu ifadesiyle Galloway, 100 yıl önceye dikkat çekerek en iyi 100 teknoloji şirketinden sadece 11 tanesinin ayakta kaldığına da dikkat çekiyor.

Galloway kitabında, şu anda var olan şirketlerin ne zaman ortadan kalkabileceğini kesin olarak söylemiyor. Onun görüşüne göre, söz konusu şirketlerin 50 yıl içerisinde yok olması oldukça muhtemel.

Öte yandan Galloway,  sözünü ettiği dört şirket içerisinden sadece Amazon'un diğerlerinden daha uzun süre yaşayacağını iddia ediyor. Buna örnek olarak, Amazon'un ürün aramalarındaki yüzde 44'lük etki payının geçtiğimiz 2 yıl içerisine yüzde 55'e yükseltebilmiş olmasını da işaret ediyor. Ayrıca Galloway Apple'ın piyasada Amazon'dan daha düşük bir etki yarattığına da dikkat çekiyor.

Galloway, "10 yıl önce hepimiz Myspace hakkında konuşuyorduk. Bugün bu marka aklımıza bile gelmiyor. Rahatlıkla söyleyebileceğim tek şey, 50 yıl içerisinde adı geçen bu dört şirketin de aynı şekilde ortadan kalkacağı." diye konuşuyor.

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ETİKETLER: facebook Apple google amazon

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