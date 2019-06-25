Apple, Amazon'un Dibine Devasa Bir Kampüs İnşa Edecek

ABD’li teknoloji devi Apple, Seattle’da inşa edeceği yeni kampüsü için 2.000 çalışanı işe almayı planladığını açıkladı. Cupertino merkezli şirketin yaratacağı yeni istihdam alanının önemli bir kısmı, sesli asistan Siri’yi iyileştirmeye ve daha gelişmiş yapay zeka yazılımları geliştirmeye odaklanacak.

Apple’ın yeni hamlesi, yapay zeka alanına önemli ölçüde yatırım yapmayı planladığının önemli bir göstergesi. Ayrıca online perakende devi Amazon’un merkezinin Seattle’da olması da, Apple’ın buradaki genişleme çabasına farklı bir anlam katıyor.

Cupertinolu şirketin 630.000 metrekarelik yeni kampüsü, Amazon’un merkezinden sadece bir blok ötede olacak. Her iki şirket de sanal asistan pazarına hakim olmak için savaşıyor. Zira Amazon’un Alexa’sı, Apple’ın Siri’si için doğrudan bir rakip.

ABD’nin Washington eyaletinde bulunan bir şehir olan Seattle, yapay zeka odaklı dijital asistanların gelişimi için popüler bir yer haline gelmeye başladı. Amazon ve Apple’ın ardından Google da bu yıl içerisinde kentte yeni bir kampüs açmayı planlıyor.

Seattle’daki yeni kampüsü için 2.000 çalışan daha işe almayı planladığını açıklayan Apple, Siri’yi iyileştirmenin yollarını arayacak.

Şirketin verdiği iş ilanlarının önemli bir kısmını makine öğrenimi uzmanları, yazılım mühendisleri ve Doğal Dil İşleme veya orijinal ismiyle Natural Language Processing (NLP) uzmanları oluşturuyor.

Sesli asistan pazarındaki rekabetin her geçen gün arttığı bu dönemde Apple’ın yeni genişleme politikası oldukça önemli. Önümüzdeki süreçte, yazılım, yapay zeka, akış ve abonelik hizmetlerine en az iPhone ve Mac gibi donanım ürünleri kadar ağırlık veren bir Apple görmemiz içten bile değil.