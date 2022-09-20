Bir Zam Daha: Apple, App Store Fiyatlarını Zamladı

Apple, Pazartesi günü yaptığı açıklamada yakında Japonya, Güney Kore ve Avrupa'daki diğer birçok ülkede App Store fiyatlarını artıracağını duyurdu. Fiyat artışları Ekim ayından itibaren hem App Store uygulamalarında hem de uygulama içi satın alımlarda geçerli olacak.

Geliştiricilere gönderilen bir notta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi App Store fiyat artışı bu sefer birkaç ülke için geçerli olacak.

Etkilenen bölgeler Şili, Mısır, Japonya, Malezya, Pakistan, Polonya, Güney Kore, İsveç, Vietnam ve para birimi olarak euro kullanan her bölge yani Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz ve İspanya gibi ülkeleri içeriyor.

Apple Bu Zammı Neden Yaptı?

Apple'ın bu ülkelerde App Store fiyatlarını neden artıracağına dair bir ayrıntı yok ancak bu muhtemelen yerel para birimlerinin dolar karşısında düşen döviz kuruyla ilgili. Örneğin euro neredeyse dolar ile aynı seviyelere ulaştı ve bu son 20 yılda hiç yaşanmamış bir şey. Apple ürünleri de aynı nedenle Avrupa'da daha pahalı hâle geldi.

Apple, Vietnam'daki fiyat artışının ise yeni yerel vergi düzenlemelerinden kaynaklandığını söylüyor.

"5 Ekim 2022 gibi erken bir tarihte, Şili, Mısır, Japonya, Malezya, Pakistan, Polonya, Güney Kore, İsveç, Vietnam ve euro para birimini kullanan tüm bölgelerde App Store'da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenebilir abonelikler hariç) artacak. Vietnam'da bu artışlar, Apple'ın sırasıyla %5 oranında katma değer vergisi (KDV) ve kurumlar gelir vergisi (CIT) olmak üzere geçerli vergileri toplaması ve göndermesi için yeni düzenlemeleri de yansıtıyor."

Euro bölgesindekiler için 0,99 €'dan başlayan uygulama ve uygulama içi satın alma işlemleri artık 1,19 €'ya mal olacak. 9,99€'ya mal olan bir ürünün fiyatı ise 11,99€'ya yükseltilecek. Apple, geliştiricilere yeni App Store fiyatlarının 5 Ekim 2022'de yürürlüğe gireceğini hatırlatıyor. Geliştiriciler isterlerse mevcut aboneler için abonelik fiyatlarını tutabilirler.