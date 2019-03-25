Apple Card: Apple'dan Harcadıkça Kazandıran Kredi Kartı

Apple, TSİ 20.00'de başlayan Apple Özel Etkinliği’nde yeni kredi kartı Apple Card’ı tanıttı. Kart numarası, CVV kodu, son kullanım tarihi olmamasıyla dikkat çeken, biyometrik güvenlikle korunan titanyum Apple kredi kartı hakkında her şey haberimizde.

Apple Card: Günlük Nakit, Düşük Faiz Oranı, Titanyum Fiziksel Kart

Apple’ın Steve Jobs Theater’da gerçekleştirdiği Apple Özel Etkinliği TSİ 20.00’de başladı. Cupertinolu teknoloji devinin TV servislerini tanıtacağını biliyorduk ancak Apple kredi kartı büyük bir sürpriz oldu. Kredi kartlarının aksine üzerinde Apple logosu, çip ve lazerle oyulmuş ad soyad dışında hiçbir şey yazmamasıyla şaşkınlık uyandıran Apple Card’da gizlilik ve güvenlik üst seviyeye taşınmış. Güvenliğin tamamen donanım ve yazılım ile entegre edildiği, kart numarasının güvenlik çipinde saklandığı ve her işlemin dinamik numaralarla güvenlik altına alındığı, Touch ve Face ID ile korunan Apple kredi kartı, Goldman Sachs ile iş birliği içerisinde geliştirilmiş, MasterCard ile çalışması neticesinde de piyasaya sürülmüş olacak. Dünya genelinde kullanılabilecek olan Apple Card için kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeyecek. Gecikme ücreti, limit aşım ücreti veya başka bir ücret yok. Daha da ilginci; ödemeyi yapamayan, geciktiren kişiler için Apple ödeme kolaylığı tanıyacak.

Apple Kredi Kartı Özellikleri

Daha sağlıklı finansal yaşam için tasarlanan Apple Card, tüm harcamaları otomatik olarak kategorize edilmiş şekilde gösteriyor. Farklı renklerdeki kategorilerle kişiler nereye para harcadıklarını kolaylıkla görebiliyor. Ayrıca haftadan haftaya veya aydan aya göre harcama eğilimi ve toplam tutar da gösteriliyor. Apple Card’ın kazandırma özelliği de var. Kişi, Apple Card ile yaptığı her harcamadan para kazanıyor. Apple’ın "Daily Cash" olarak isimlendirdiği günlük nakit tutarı yapılan harcamaya göre değişiyor. Apple Pay ile yapılan her harcamada günlük %2 geri ödeme, doğrudan Apple’dan yapılan alışverişlerde veya servis satın alımlarında günlük %3 geri ödeme yapılıyor. Günlük kazançta bir sınırlama yok. Kazanılan tutar, Apple Cash karta ekleniyor. Kişi isterse kendi hesabına transfer edebiliyor, Apple Pay içinde harcayabiliyor ya da Apple Mesajlar uygulamasıyla arkadaşına gönderebiliyor.

Gecikme ücreti yok!

Limit aşım ücreti yok!

Yıllık kullanım ücreti yok!

Apple Kredi Kartı Nasıl Alınır?

iPhone üzerinden birkaç dakika içerisinde alınabilen ve Wallet uygulamasına eklenen Apple Card, ilk olarak Amerika’da bu yaz kullanıma açılacak.