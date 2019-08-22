Apple Card Nasıl Temizlenmeli? İşte Apple'dan Önemli İpuçları

Bu yılın başlarında duyurduğu Apple Card’ı nihayet tüketicilerle buluşturan Apple, yeni nesil kredi kartının nasıl saklanması ve temizlenmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Titanyum malzemeden yapılan ve üzerinde hiçbir kart numarası veya güvenlik kodu yer almayan Apple Card, bu anlamda geleneksel kredi kartlarından ayrılıyor. Ayrıca kartta, son kullanma tarihi ve yıllık kart aidatı gibi diğer kredi kartlarından alışık olduğumuz şeyler de yok.

Apple’ın çok uluslu bir ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs desteğiyle geliştirdiği Apple Card, piyasaya sürülmesiyle birlikte büyük bir ilgi gördü. Peki, kullanıcıların bu yeni nesil kredi kartını koruması için neler yapması gerekiyor?

Apple, özel bir yüzeye sahip olan kredi kartının bakımı, saklanması ve temizlenmesi konusunda birkaç ipucu verdi.

Cupertinolu şirket, kartın kirlenmesi durumunda yumuşak ve hafif nemli bir mikrofiber bezle nazikçe silinmesini öneriyor. İkinci adım olarak kullanıcılar, mikrofiber bezi izopropil alkolle nemlendirebilir ve kartı tekrar silebilirler.

Apple, evlerde kullanılan temizlik ürünleri, aerosol spreyler, çözücüler, amonyak veya aşındırıcılar gibi malzemelerin Apple Card'a kesinlikle uygulanmaması gerektiğini söylüyor.

ABD’li teknoloji devinin uyarıları arasında, Apple Card’ın deri ve kot malzemelerle temas etmemesi gerektiği de yer alıyor. Söz konusu kumaşların çok katmanlı bir kaplama işlemiyle elde edilen kartın mat beyaz yüzeyini kalıcı olarak renklendirebileceğini belirten Apple, sert yüzeyler ve malzemelerden de kaçınılmasını öneriyor.

Son olarak Apple, kartın hasar görmesi, kaybolması veya çalınması durumunda kullanıcıların Pay uygulamasındaki Apple Card bölümünden talepte bulunabileceği bilgisini paylaştı.