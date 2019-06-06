Apple CEO'su Cook: Çin İntikamını Bizden Almayacaktır

Huawei’nin ABD ambargosuna uğramasının hemen ardından Çin’in, Amerikan şirketlerine karşı misillemede bulunup bulunmayacağı konusunda tartışmalar sürüyor. Fakat Apple CEO'su Tim Cook bu konuda endişe duymuyor.

ABD Varlık Listesinde yer alan Huawei, Amerikan şirketlerinden ürün tedarik edemeyecek ve ortaklık kuramayacak. Bunun haricinde Google'ın Android programından da çıkarılan Çinli teknoloji üretici kendi sistemini üretmeye çalışıyor. Fakat bunlara karşılık olarak Çin hükümetinin de ABD firmalarına ambargo koyması bekleniyor.

CEO Tim Cook verdiği demeçte Apple'ın hazırlanan kara listede olmayacağına inandığını söyledi. Çin'de uzun yıllardır bulunduklarını, her iki tarafın da birbirine saygılı tutum izlediğini aktaran Cook yine de şirketinin Çin tarafından hedef alınmasının mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Apple'a Ambargo Uygulanırsa Çin de Etkilenir

Ancak Tim Cook'a göre Çin hükümetinin Apple'a uygulayacağı herhangi bir yasak ülkeye de zarar verecektir. Bunun nedeni Çin'deki çalışanların çoğunun Apple veya Apple'la bağlantılı firmalarda olması. Şirketin en önemli pazarlarından birinde Apple'a yönelik bir yasak kesinlikle Çinli işçilerin boykotuna sebep olabilir.

Huawei CEO'su da Apple'ın Yasaklanması İstemiyor