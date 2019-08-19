Apple CEO'su Tim Cook'tan Donald Trump'a Çin Uyarısı

Apple CEO’su Tim Cook, Çin’e yönelik uygulanacak yeni ek vergi düzenlemesinin Apple'a zarar vereceği ve şirketin Samsung gibi küresel üreticilerle olan rekabet gücünü azaltacağı konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ı uyardı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı yeni cepheler kazanarak devam ediyor.

Apple, 1 Eylül’de yürürlüğe girecek olan yeni ek vergi düzenlemesinden önemli oranda etkilenecek. Zira Cupertinolu şirketin bünyesindeki ürünler büyük ölçüde Çin’de üretiliyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung ise çoğunlukla Vietnam, Hindistan ve Endonezya gibi ülkeleri tercih ediyor.

Geçtiğimiz cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Apple CEO'su Tim Cook, giderek ısınan ticaret savaşının Apple’ın Samsung ile rekabet etmesini zorlaştıracağını söyledi.

Trump, pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, Cook ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Tim bana Samsung’un bir numaralı rakipleri olduğunu ve Güney Kore merkezli oldukları için yeni tarifelerden etkilenmeyeceklerini söyledi. Bence önemli bir noktaya parmak bastı. Bunu düşüneceğim” dedi.

Washington hükümetinin Çin’den ithal edilecek ürünlere ilişkin yeni ek vergi düzenlemesi 1 Eylül’de yürürlüğe girecek. Söz konusu uygulamanın, bazı elektronik ürünlerdeki fiyatları yüzde 10 civarında artırması bekleniyor.

Reuters ’a göre söz konusu ürünler arasında AirPods ve Apple Watch da yer alabilir. Buna rağmen, MacBook, iPad ve iPhone gibi popüler ürünlerin fiyatlarında en azından şu an için herhangi bir artış yaşanmayacak.