Apple CEO'su Tim Cook'tan Türkiye İtirafı

Apple CEO’su Tim Cook, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik sıkıntılar sebebiyle şirketin yıl sonu satış hedeflerini tutturamayacağını söyledi.

2018’in üçüncü çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıklayan Apple, geçen çeyreğe göre gelirlerini yüzde 13 artırarak 62.9 milyar dolara yükseltti. Özellikle iPhone fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte şirketin kasasına giren gelir önemli oranda artarken, iCloud, App Store ve Apple Music'i içeren hizmetlerden elde edilen gelirler ise 10 milyar dolarlık bir değere ulaştı.

Apple CEO’su Tim Cook, şirketin Q3’te gösterdiği başarılı performansa rağmen yıl sonu satış hedeflerinin beklentileri karşılayamayacağını açıkladı.

Şirketin bu yılın son çeyreği için öngördüğü gelir yaklaşık 91 milyar dolar. Bu da Wall Street’in 93 milyar dolarlık beklentisinin biraz altında.

Cook, Reuters ’a verdiği röportajda, gelişmekte olan pazarların ekonomik olarak zayıfladığına vurgu yaptı. Brezilya, Hindistan, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde satışların yavaşladığını söyleyen Apple CEO’u, bu sebeple yıl sonu satış hedeflerine ulaşamayacaklarını belirtti.

Cook ayrıca, döviz kurlarının Apple'ın satış tahmini üzerinde 2 milyar dolarlık bir olumsuz etkisi olacağını da dile getirdi. Nitekim şirket, Türkiye'de dolar kurunun 7 TL seviyelerine çıkmasıyla birlikte tüm ürünlerine önemli oranda zam yapmıştı.

Apple, her ne kadar dolardaki ateşin biraz olsun sönmesiyle birlikte ürünlerine ortalama yüzde 10 civarı indirim uygulasa da, artık bir iPhone ya da Mac sahibi olmak eskiye nazaran çok daha zor.

Alım gücünün zayıflaması ve beraberinde pazarın küçülmesi, Apple’ın Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde öngördüğü hedeflerine ulaşamamasına neden oluyor.