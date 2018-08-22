Apple CEO'sundan 5 Milyon Dolarlık Bağış

Dünyanın en değerli şirketi Apple'dan uzun süredir bağış haberi alamıyorduk. Nihayet şirket CEO'su Tim Cook'un, ismi açıklanmayan bir kuruluşa hisse devrettiği ve bu hisselerin ortalama 5 milyon dolara eşit olduğu ortaya çıktı.

Apple CEO'su Tim Cook'un hayırsever bağışları, bugün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kaydedildi. Geçtiğimiz gün itibarıyla 215 dolardan hisselerini sonlandıran Apple'ın yaklaşık 23,215 hissesini devrettiği ve Cook'un bu armağanının, dönüştürüldüğü takdirde 4,992 milyon dolar ettiği ifade edildi.

Normal şartlarda hisse devretmesi sonucunda her iki tarafın da ismi açıklanması gerekiyor, ancak bu devretmede hayırseverlik söz konusu olduğu için bağışı alan şirketin ismi açıklanmadı. 878.425 adet hisseye sahip olan Apple'ın yaptığı pek çok yardımda karşı tarafın ismini açıklamaktan kaçındığını belirtmek gerekiyor.

Apple Her Alana Bağış Yapıyor

2014 yılında LGBT haklarının geliştirilmesine odaklanan İnsan Hakları Kampanyası Projesi One America'ya ve yine 2014'te hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin iPad alabilmesi için Pennsylvania'nın Steel Valley Okuluna 291 bin dolar bağışlayan Apple, 2015 yılında da önemli yatırımlar yapmış ancak kuruluş isimlerini paylaşmamıştı.

Apple'ın en üst düzey yöneticisi olarak büyük bir servet kazanmasına rağmen Cook servetlni evlere, yatlara ve uçaklara harcamayarak nispeten daha basit bir hayat sürdürüyor. Bunu ise “sistematik bir yaklaşım” olarak adlandırıyor.