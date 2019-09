Apple, Çin'den Hindistan'a Kaçıyor

Üretim hattını Çin dışındaki ülkelere de yaymak isteyen Apple, yeni bir rapora göre Hindistan'daki yatırımlarını artırmaya çalışıyor.

The Times of India tarafından yapılan habere göre Apple ve ortakları, Çin dışındaki üretimi genişletmek istedikleri için Hindistan'a bir milyar dolar değerinde bir yatırım yapacak. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan raporlar, şirketin Hindistan'da çevrimiçi satışlara girmeye hazırlandığı gösteriyordu. Mağaza kanalı ile de satış yapmak isteyen Apple, bunun bir miktar vakit alacağını belirtmişti.

Geçtiğimiz saatlerde haberi yayınlayan The Times of India, iddiaların ciddi olduğunu ve kaynağın resmi bir kaynak olduğunu da ekliyor. Şu an için bilindiği kadarıyla Foxconn, Apple'ın üretimi genişletmesi sırasında şirkete yatırım ortağı olarak destek olacak.

Apple'ın şu an halihazırda Hindistan'da fabrikası bulunuyor. Başlangıçta ülke içindeki satışları karşılayan bu fabrika, Temmuz ayından itibaren diğer ülkelere ihracat yapmaya başlamıştı. Anlaşıldığı kadarıyla Apple, bu ihracatı biraz daha genişletmeyi planlıyor ve bu noktada Hindistan hükümetinden ihracat konusunda ne tür teşvikler alabileceğini öğrenmek istiyor.

Geçtiğimiz aylarda çıkan haberler, Apple'ın Çin'deki üretiminin yüzde 30'unu, Çin'in dışına taşıyacağını işaret ediyordu. Bu noktada daha fazla hamle görmemiz mümkün.