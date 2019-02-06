Apple'da CEO'dan Bile Fazla Maaş Alan Yöneticiden Şok Karar

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple'ın perakende direktörü Angela Ahrendts çalışanlara şok yaşatarak istifa kararı aldı. Özellikle CEO Tim Cook'tan bile fazla kazanmasıyla tanınan yönetici, Burberry'den transfer edilmişti.

2014 yılında güzellik ve bakım şirketi olan Burberry'den Apple'ın perakende yönetiminin başına getirilen Angela Ahrendts, başarılı temposu ve kısa sürede şirkete kattıklarıyla biliniyordu. Ancak geçtiğimiz gün ani bir karar alarak istifasını yönetim kuruluna ileten Ahrendts, aldığı yüksek maaş ile popüler hale gelmişti.

Beş Yılda 170 Milyon Dolar Kazandı

Dünyanın en fazla kazanan CEO'larından olan Tim Cook'a bile fark atan ve yalnızca perakende direktörlüğünü yürüterek yılda 11 milyon dolar daha fazla kazandığı bilinen 58 yaşındaki iş kadının, istifa nedeni henüz bilinmiyor. Konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Ahrendts'in, Apple'daki 5 yıllık çalışma süresi boyunca bonuslarla birlikte 170 milyon dolar kazandığı belirtildi.

iPhone'ların Satış Durgunluğunu Durduramadı

Her şeye rağmen son dönemdeki kötü gidişata dur diyemeyen ve iPhone satışlarındaki durgunluğun sebebi olduğu düşünülen yöneticinin, şirkete en büyük faydasının ise mağaza sayısını yüzde 25 artırması olduğu söylendi. Bundan sonraki kariyerinde ne yapacağı bilinmeyen Angela Ahrendts'in koltuğunu hangi isim dolduracak zamanla göreceğiz.