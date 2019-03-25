Apple'dan 25 Mart Etkinliği için İlginç 'Canlı Yayın' Sayfası

ABD’li teknoloji devi Apple, tüm gözlerin çevrildiği 25 Mart etkinliği için özel bir "canlı yayın" sayfası hazırladı.

Apple’ın 25 Mart Pazartesi günü, yani bugün düzenleyeceği etkinlik, yeni donanım ve yazılım güncellemelerinden ziyade yeni hizmetlere odaklanacak. Bunların başında şirketin Netflix’e rakip olacağı yeni dijital yayın platformu ve haber odaklı abonelik servisi geliyor.

Geride bıraktığımız birkaç haftada söz konusu platformlarla ilgili bildiğimiz her şeyi sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü etkinlik, her ner kadar donanım meraklıları için biraz hayal kırıklığı yaratacak olsa da, Apple’ın geleceği açısından çok önemli anlam ifade ediyor. Zira bugünden itibaren yazılım, akış ve abonelik hizmetlerine en az iPhone ve Mac gibi donanım ürünleri kadar ağırlık veren bir Apple görebiliriz.

Cupertinolu şirket, Apple Park’taki Steve Jobs Theatre’ın ev sahipliği yapacağı etkinliğe nasıl hazırlandığını göstermek için oldukça yaratıcı ve ilgi çekici bir canlı yayın sayfası hazırladı.

Tabii, bunun gerçek bir canlı yayın olmadığını söylemekte fayda var. Önceden kaydedilmiş, belirli zamanlarda kendi tekrar eden görüntülerden oluşan video, Steve Jobs Theatre’ın boş koltuklarını gösteriyor. Ayrıca zaman zaman salonu temizleyen bazı personelleri de görüyorsunuz.

Fakat daha da ilginci, sahnedeki ekranda görünen navigasyon olsa gerek. Hemen sol tarafta varılacak konuma ne kadarlık bir süre kaldığı yazıyor. Bu konum elbette şirketin California’daki merkez üssü Apple Park.

Ekrandaki navigasyon, zaman zaman Chris Evans’ın cevapsız çağrıları ile kesiliyor. Marvel Sinematik Evreni’nde "Captain America" karakterine hayat veren başarılı aktör, aynı adlı romandan uyarlanan Defending Jacob dizisi için Apple ile çalışıyor.

Ayrıca söz konusu canlı yayın sırasında Apple CEO'su Tim Cook ve NBA yıldızı Kevin Durant arasındaki iMessage sohbetlerinin ekran görüntüleri de vardı. Şirket, Golden State Warriors’ta forma giyen ünlü basketbolcunun hayatını anlatan orijinal bir seri üzerinde çalışıyor. Söz konusu yapımın bugünkü etkinlikte resmi olarak duyurulması bekleniyor.

25 Mart Apple Etkinliği

Apple’ın bahar etkinliği, Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Theatre’da 25 Mart Pazartesi günü (bugün) Türkiye saati ile 18:00’da gerçekleşecek.

Birçok yeniliğe sahne olacak etkinliği, Apple’ın web sitesinden ve Apple TV’deki "Etkinlikler" uygulamasından takip edebilirsiniz.

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