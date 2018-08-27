Apple'dan Yeni iCloud Kullanıcılarına Ücretsiz 200 GB Depolama Alanı Sürprizi

Teknoloji devi Apple, yeni müşterileri için sunduğu özel fırsat ile 2 ay boyunca 200 GB ücretsiz depolama alanı hediye ediyor.

Akıllı telefon üreticileri, kullanıcıları kendi ürünlerinin kullanımına teşvik etmek için çeşitli kampanya ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Apple da ürünlerinin kullanım oranını artırmak için sunduğu yeni fırsat ile iCloud’a ilk defa kaydolacak müşterilerine 2 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecekleri 200 GB depolama alanı sunuyor.

Normal şartlarda tüm kullanıcılarına 5 GB ücretsiz depolama alanı sunan Apple, yeni iCloud müşterilerinin faydalanabileceği fırsat sayesinde bu alanı 200 GB’a çıkarmış durumda. Bu kampanya her ne kadar avantajlı gibi görünse de sadece ABD’de bulunan kullanıcılarla sınırlı olması birçok kullanıcının hevesini kursağında bırakacak gibi görünüyor. Apple’ın 2 aylık ücretsiz olarak sunduğu 200 GB depolama alanını kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların, 2 ay sonunda aylık 2.99 dolar ücret ödemeleri gerekiyor. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple’ın, tüm kullanıcılarını memnun edecek yeni bir kampanya düzenlemesini temenni ediyoruz.