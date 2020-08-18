Apple Fortnite Yasağı Hakkında Konuştu: İstisna Yapmayacağız

Epic Games'in kuralları ihlal ettiğini iddia eden Google ve Apple, Fortnite'ı oyun mağazalarından kaldırmıştı. Bu olayın üzerine iki şirket arasında gerginlik başladı. Apple Fortnite yasağı hakkında ilk kez konuştu. Apple,The Verge'e yaptığı açıklamada, Epic Games için bir istisna yapmayacaklarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.
Apple Fortnite Yasağı İle İlgili İstisna Yapmayacaklarını Belirtti
Google ve Apple, Epic Games'in kuralları ihlal ettiğini belirterek battle royale türündeki Fortnite'ı oyun mağazalarından kaldırmıştı. İki firma arasında gerginlik bu adım ile birlikte başlamıştı. Epic Games bu olayın üzerine Apple'a dava açmıştı ve Macintosh reklamına gönderme yapan bir video yayımlayarak freefortnite etiketi ile kampanyası başlatmıştı.
Epic Games Newsroom Twitter hesabı üzerinden dün yapılan açıklamada "Apple Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı ve 28 Ağustos Cuma günü tüm geliştirici hesaplarımızın kapatılacağı ve Epic'in iOS ve Mac geliştirici araçlarına erişiminin tamamen engelleneceğini belirtti. Mahkemeden bu misillemenin durdurulmasını istiyoruz" ifadeleri yer almıştı.
Apple'ın Epic Games'i tehdit etmesi üzerine kullanıcılar Apple firmasına tepki göstermişti. Popüler battle royale oyununun kaldırılması ile ilgili ilk kez açıklama yapan Apple şu ifadeleri kullandı:
"App Store, kullanıcılar için güvenilir bir yer ve tüm geliştiriciler için harika bir iş fırsatı olacak şekilde tasarlanmıştır. Epic, App Store'daki en başarılı geliştiricilerden bir tanesiyken aynı zamanda dünya çapında milyonlarca iOS kullanıcısına ulaşan milyarlarca dolarlık bir firmadır."
"Şirketi Apple Geliştirici Programının bir parçası olarak uygulamalarını mağazada tutmak istiyoruz. Epic'in kendisi için yarattığı sorun, daha önce kabul ettikleri ve bütün geliştiriciler için geçerli olan yönergelere uyacak şekilde uygulamalarını güncelledikleri takdirde kolayca düzeltilebilir. Epic için bir istisna yapmayacağız çünkü onların ticari çıkarlarını müşterilerimizi koruyan yönergelerin önüne koymanın doğru olduğunu düşünmüyoruz."
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