Apple Fortnite Yasağı Hakkında Konuştu: İstisna Yapmayacağız

Epic Games'in kuralları ihlal ettiğini iddia eden Google ve Apple, Fortnite'ı oyun mağazalarından kaldırmıştı. Bu olayın üzerine iki şirket arasında gerginlik başladı. Apple Fortnite yasağı hakkında ilk kez konuştu. Apple,The Verge'e yaptığı açıklamada, Epic Games için bir istisna yapmayacaklarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Apple Fortnite Yasağı İle İlgili İstisna Yapmayacaklarını Belirtti

Google ve Apple, Epic Games'in kuralları ihlal ettiğini belirterek battle royale türündeki Fortnite'ı oyun mağazalarından kaldırmıştı. İki firma arasında gerginlik bu adım ile birlikte başlamıştı. Epic Games bu olayın üzerine Apple'a dava açmıştı ve Macintosh reklamına gönderme yapan bir video yayımlayarak freefortnite etiketi ile kampanyası başlatmıştı.

Epic Games Newsroom Twitter hesabı üzerinden dün yapılan açıklamada "Apple Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı ve 28 Ağustos Cuma günü tüm geliştirici hesaplarımızın kapatılacağı ve Epic'in iOS ve Mac geliştirici araçlarına erişiminin tamamen engelleneceğini belirtti. Mahkemeden bu misillemenin durdurulmasını istiyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Apple'ın Epic Games'i tehdit etmesi üzerine kullanıcılar Apple firmasına tepki göstermişti. Popüler battle royale oyununun kaldırılması ile ilgili ilk kez açıklama yapan Apple şu ifadeleri kullandı: