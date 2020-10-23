Apple Glass Ekranı Hakkında Muhteşem İddia

Uzun zamandır merakla beklenen Apple Glass hakkında yeni bir sızıntı geldi. Apple Glass'ın gerçek AR deneyimi sunmak için Sony ile çalışacağı söyleniyor. Apple Glass ekranı hakkında ilk iddia geldi. İşte Apple Glass ekranı hakkında detayları.

Apple Glass Ekranı Nasıl Olacak?

MacRumors'un aktardığı habere göre, Apple Glass'ın ekranları Sony tarafından yapılacak. Apple Glass'da Sony'nin en son teknoloji mikro ekranlarının yer alacağı söyleniyor. Yerleşik görüntü teknolojileri tedarikçisi FRAMOS'a göre, Sony'nin OLED mikro ekranları, ultra hızlı yanıt oranı, ultra yüksek kontrast, hassas renk üretimi için geniş bir renk gamı, yüksek parlaklık, düşük yansıtma oranı ile küçük, son teknoloji ekranlar ve Apple'ın gözlükleri için ideal olabilecek.

Sony'nin mikro ekranlarında ayrıca ince ve hafif bir tasarım için entegre sürücüler bulunuyor ve daha uzun pil ömrü için güç tasarrufu modları mevcut. Gözlüklerin 1.280x960 çözünürlüğe sahip 0,5 inçlik bir ekran kullanacağını ve bu özelliklerin Sony'nin ECX337A bileşenine uygun göründüğü söyleniyor.

Sony'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre, mikro ekran 1000 nit maksimum parlaklığa, 100.000: 1 ultra yüksek kontrasta ve 0.01 ms veya daha düşük ultra hızlı yanıt oranına sahip. Apple Glass'ın 2021 yılında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Apple Glass hakkında sızıntılar ve gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Şu anda Apple Glass'ın nasıl bir tasarıma sahip olacağı bilinmezliğini koruyor. Sizler Apple Glass hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!