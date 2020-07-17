Apple Glasses Gizlilik Ekranı Özelliği ile Gelebilir: Bu Ne İşe Yarayacak?

Mevcut teknolojiler son kullanıcının artırılmış gerçeklik gözlükleri ile dolaşabilmesine olanak sunmasa da, bu ürünlerin birkaç sene gibi kısa bir sürede hayatımıza dahil olmaya başladığını görmemiz oldukça kuvvetli bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Bazı yeni patentlere göre Apple Glasses gizlilik ekranı olarak adlandırılan yeni bir özellik ile kullanıma sunulabilir. Peki bu özellik kullanıcıların hayatına neler katacak?

Apple Glasses Gizlilik Ekranı Ne İşe Yarayacak?

Geçtiğimiz aylarda alınan ve yeni yeni ortaya çıkan bir patente göre iPhone, iPad ve hatta Watch modellerinin güvenlik seviyesi azami düzeye çekilebilir. Kısa bir ipucu vermemiz gerekirse baktığınız ekranı sadece siz görebileceksiniz ve bunun altında tahmin edebildiğiniz gibi Apple Glasses yatıyor olacak.

Şu an için Gizlilik Ekranı olarak adlandırılan bu özellikle birlikte Glasses ile eşleşen iPhone, iPad ya da Watch'un ekranı beyaz bir yapıya bürünecek ve yalnızca gözlükten bakıldığında görülebilir olacak. Bu da gezindiğiniz sitelerin, yaptığınız sohbetlerin ve girdiğiniz şifrelerin otobüste yanınızda oturan meraklı kişilerce görülemeyeceği anlamına geliyor.

Tabii diğer tüm patentlerde de olduğu gibi bir patent, bu ürünün kesin olarak karşımıza çıkacağı anlamına gelmekten ziyade şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu gösterir. Yani bu teknolojinin hayatımıza gireceğini söylememiz için henüz erken diyebiliriz. Öte taraftan gündelik kullanımda oldukça işe yarar bir şey olacak gibi gözüküyor.

Peki siz Gizlilik Ekranı teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu, gündelik yaşantınızda daha güvenli kullanımlar sağlayabilmek adına mantıklı bir çözüm olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.