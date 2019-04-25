Apple, İki Yeni AirPods Modelini Bu Yıl Piyasaya Sürebilir

AirPods 2'yi sessiz sedasız satışa çıkaran Apple, bu yıl sonuna kadar iki yeni kablosuz kulaklık tanıtabilir. Gelen sızıntılara göre şirket, iki yeni kablosuz kulaklık üzerinde çalışıyor.

Analist Ming-Chi Kuo'nun söylediklerine göre Apple, 2019'un 4. çeyreği ile 2020'nin ilk çeyreğinde yeni kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürecek. Gelen sızıntılarda yeni AirPods'ların şu anki AirPods'lardan daha yüksek bir fiyata sahip olacağı ve tamamen yeni bir tasarımı temsil edeceği konuşulmakta. AirPods 2'de olması beklenen ancak olmayan siyah renk seçeneğinin de yeni modellerde olacağı söyleniyor.

AirPods 3 Yolda!

Analiste göre Apple, yeni kablosuz kulaklık modellerinde üretim maliyetini azaltmak için bir paket içi sistem tasarımı üzerinde çalışıyor. Söylenenler gerçek olursa kulaklıkların maliyeti düşecek ama satış fiyatı artacak. Yeni AirPods'lar hakkındaki bir diğer yenilik de gürültüyü engelleyecek olması. AirPods 3'de olması beklenen bu yenilik ile dışarıdaki sesler duyulmayacak.

Sizler bu yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen Apple'ın yeni kablosuz kulaklıkları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni AirPods'ların fiyatı şimdikinden daha da yüksek olur mu? Haberimizin hemen altında bulunan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!