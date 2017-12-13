Apple iMac Pro Türkiye Çıkış Tarihi Belli Oldu

Apple’ın şimdiye kadarki en güçlü bilgisayarı iMac Pro, satışa çıkıyor. Yurt dışında 5000$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak iMac Pro’nun teknik özellikleri ve Türkiye çıkış tarihi haberimizde.

Yeni iMac Pro Türkiye Çıkış Tarihi:

Apple’ın 14 Aralık’ta Türkiye’de de satışa çıkaracağı performans canavarı masaüstü bilgisayarı iMac Pro, MacBook Pro Touch Bar modeli gibi bir süre fiyatıyla gündemde olacak. Yurt dışı satış fiyatının 4.999$ olarak açıklandığı, Türkiye fiyatını da duymayı heyecanla beklediğimiz iMac Pro (2017), fiyatını hak eder mi soru işareti ancak gerçekten profesyonellere yönelik bir bilgisayar karşımızda.

Yeni iMac Pro Teknik Özellikleri:

Uzay grisi rengiyle büyüleyen yeni iMac Pro, Apple’ın deyimiyle bugüne dek bir Mac’te yer alan en güçlü iş istasyonu sınıfı grafiklere, işlemcilere, depolamaya, belleğe ve Giriş/Çıkış teknolojisine sahip iMac modeli.

Tasarımsal olarak değişikliğe uğramayan masaüstü bilgisayarda 18 çekirdekli Xeon işlemci (4.5 GHz’e kadar Turbo Boost, 42 MB’a kadar önbellek), verileri 400 GBps’ye varan hızlarda alabilen Radeon Pro Vega GPU (8GB veya 16GB High Bandwidth Memory) 128GB’a kadar bellek desteği (2666 MHz DDR4 ECC), 4TB’A kadar SSD (3 GBps işlem hacmi) yer alıyor. Bağlantı noktalarına baktığımızda, iki adet 5K monitör bağlanabilen ve 40 Gbps’ye varan hızlarda veri aktarımına izin veren 4 adet Thunderbolt 3 (USB-C), 10 Gb Ethernet, 4 adet USB 3, UHS-II desteğine sahip SDXC kart yuvası karşımıza çıkıyor. Aksesuar tarafında sayısal tuş takımına sahip, iMac Pro’yu tamamlayan yeni Magic Keyboard uzay grisi Magic Mouse 2 karşımızda. Magic Trackpad 2 kullananlar için artık uzay grisi renk seçeneği de sunuluyor.

Yeni iMac Pro İlk İnceleme Videosu:

500 nit parlaklığa sahip 27 inç Retine 5K ekranı ile kendisine çeken iMac Pro (2017), henüz satışa sunulmadı ancak ilk bakış videoları gelmeye başladı. İşte onlardan biri: