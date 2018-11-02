Apple'ın 2018 Gelirleri Rekor Kırıyor

Halihazırda dünyanın en değerli şirketi konumunda olan Apple, 2018 yılına ait dördüncü çeyrek gelirlerini açıkladı. Önceki çeyreğe oranla ortalama yüzde 20'lik artış yaşayarak 62,9 milyar dolar kazanmayı başaran Apple'ın gelirinin yüzde 61'i uluslararası satışlardan geldi.

Şu anda Apple'ın altın çağını yaşadığını belirten ve şirketin tarihindeki en güçlü gelir ve kazançlara ulaşan çeyrek olduğunu ifade eden Apple CEO'su Tim Cook, ilk defa bir çeyrek içerisinde böylesine bir kazanç sağladıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27 oranında daha fazla kazanan şirketin 46 milyon iPhone, 9 milyon iPad sattığı doğrulandı.

Şimdiye Kadar 2 Milyar iOS Cihazı Satıldı

"İki milyarıncı iOS cihazımızı sattığımız 2018 yılında, App Store'un 10. yıldönümünü kutluyor ve Apple'ın tarihindeki en güçlü gelir ve kazançlara ulaşan çeyrek raporunu heyecanla duyuruyoruz." şeklinde bir açıklamada bulunan CEO Cook, bu çeyrekte sadece iPhone XS ve iPhone XS Max satabildiklerine dikkat çekti.

Önümüzdeki yıl itibarıyla 89 milyar dolar ile 93 milyar dolar arasında bir gelir elde etmeyi ve yüzde 38 ile yüzde 38,5 arasında bir brüt kar marjına ulaşmayı bekleyen Apple, bir süre boyunca en değerli şirket koltuğundan inmeyecek gibi gözüküyor. Bu dönemki yavaş satışlara rağmen rekor kırmayı başaran Apple'ı neler bekliyor göreceğiz.