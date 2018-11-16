Apple'ın Hedefinde Qualcomm'un Mühendisleri Var

Apple ve Qualcomm arasında çok uzun süredir telif savaşları yaşanıyordu. Her iki taraf üst üste birbirlerine dava açarken, Apple’dan ilginç bir hamle geldi. Teknoloji devi, Qualcomm’un çalışanlarını kendi tarafında geçirmek için harekete geçti.

Apple, San Diego’daki ofisinde çalıştırmak üzere 10 işlemci uzmanı ilanı yayınladı. Daha önce işlemci üretiminde çalışmış kişileri istihdam ettiği görülmeyenb Apple’ın, Qualcomm’un merkezinin bulunduğu San Diego’da böylesine ilanlar açması, “rakibinden mühendis çalmaya çalışıyor” iddialarının ortaya atılmasına sebep oldu.

Bugüne kadar birçok farklı teknoloji devi, rakiplerinin en iyi çalışanlarını kendi bünyesine geçirmek adına çeşitli numaralar denemişti. Apple’ın yayınladığı ilan sürpriz olarak karşılanmazken, şirketin kendi işlemcilerini üretmek istediği iddialarını da güçlendirmiş oldu. Haberi ortaya çıkaran Bloomberg, San Diego’da Qualcomm’un yanı sıra işlemci üreten Intel, AMD ve benzeri şirketlerin merkezlerinin olduğunu da hatırlatarak, Apple’ın sadece Qualcomm’u hedeflememiş olabileceğini aktardı.

Başka şirketlerin ofislerinin de bölgede olmasına karşın, Apple’ın Qualcomm’un çalışanlarını işe almak istediğiyse gün gibi ortadaydı. Yakın zaman önce Qualcomm’un ürettiği internet modemlerini kullanmaktan vazgeçtiğini duyuran Apple, Intel ile anlaşma yapmıştı. İşlemci konusunda başka şirketlere bağlı olmak istemediği anlaşılan Apple’ın kendi işlemcilerini üretmeye çalışmasıysa sürpriz değil!