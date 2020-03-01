Apple'ın Katlanabilir iPhone Konsepti Olay Oldu

Instagram'daki popüler bir kullanıcı tarafından ortaya atılan katlanabilir iPhone konsepti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konsept videoki iPhone tasarımı Motorola Razr ile Galaxy Flip'i birleştiriyor.

Apple'ın başlattığı her şey, teknoloji dünyasını altüst ediyor. Şirket yıllardır saygınlığını korudu ve milyonlarca Android akıllı telefon arasındaki popülaritesini ve benzersizliğini kaybetmedi. Şimdi ortaya çıkan konsept video ise Apple'ın katlanabilir iPhone için neler yapabileceği hakkında ipucu veriyor.

Instagram kullanıcılarından biri “iPhone 12 Flip” hakkında konsept video hazırladı ve şirket tarafından hazırlanmış kadar güzel görünüyor. Ortaya çıkan videoda, katlanabilir Moto Razr'dan daha büyük bir ekrana sahip ancak Samsung Galaxy Flip'in yarısı kalınlığında bir cihaz görülüyor.

Ayrıca ekranda yer alan hareket sensörü sayesinde otomatik açılabilen iPhone tasarımı, tek elle kullanarak açmanın şık bir yolu olabilir.