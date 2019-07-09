Apple'ın Kurucu Ortağı Steve Wozniak: Facebook'u Silin

Apple'ın Steve Jobs ile birlikte iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, yaptığı son açıklamada kullanıcıların Facebook hesaplarını silmesi yönünde çağrıda bulundu.

Wozniak'tan Facebook'u Silin Çağrısı

Steve Wozniak, Facebook bünyesinde bulunan gizlilik sorununun sanıldığından çok daha büyük olduğuna dikkat çekerek, kullanıcıların böylesi bir güvenlik riskini almalarına gerek olmadığını söyledi.

"Şu an telefonumun dinlenmediğini kim bilebilir ki" diyen Wozniak, kullanıcıların özel hayatlarını korumaları için Facebook hesaplarını silmeleri gerektiğini savundu.

Steve Wozniak'ın bu çağrıyı yapmasının sebebi, 2016 yılında yapılan ABD başkanlık seçimleri. Facebook'ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini seçimleri etkilemek için kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica ile ilgili yaşananlar Facebook'un kullanıcıların gizliliğini gerektiği gibi sağlayamadığını ortaya çıkarmıştı.

Facebook, yaşanan olaylar sonrası kullanıcı bilgilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica şirketiyle paylaşıldığı skandalla ilgili 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğine inandığını açıklamıştı ve dünyada çok büyük tepki çekmişti.

Sizler Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'ın Facebook'u silin çağrısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Facebook hesabınızı silmeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!