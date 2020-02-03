Apple'ın Planlarını Corona Virüsü Altüst Etti

Çin'in Wuhan kentinden başlayan Corona Virüsü, akıllı telefon pazarını derinden sarstı. En çok etkilenen şirketlerin başında Apple geldi. Apple telefon sevkiyatlarını kısıtlarken, Çin'deki satışların da düşmesi, önemli etkiler oluşturdu.

Wuhan koronavirus salgınının Çin'deki iPhone tedarikini sarstığını belirten ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, ABD’li şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde iPhone sevkiyat tahminini yüzde 10 azaltarak 36-40 milyon adede indirdiğini duyurdu.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, ABD’li şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde iPhone sevkiyat tahminini yüzde 10 azaltarak 36-40 milyon adede indirdiğini duyurdu. Bunun en önemli etkeni ise koronavirüs olarak gösterildi. Çin, salgını engellemek adına 2 hafta süren Çin Yeni Yılı tatilini, bir hafta daha uzatmıştı. Bu sebeple şirketlerin büyük çoğunluğu üretime geçememişti.

Yeni iPhone üretimi virüslerden etkilendi

Virüs, Apple'ın Mart ayında piyasaya sürmeyi planladığı ve bunun için Şubat ayında üretime başlayacağı yeni nesil iPhone'larının üretimini de etkiledi.

Foxconn’un “Spesifik üretim uygulamalarımız hakkında yorum yapmıyoruz, ancak tüm global üretim yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edebilmemizi sağlayacak önlemleri aldığımızı söyleyebiliriz” açıklamasına karşın, daha uygun fiyatla gelmesi ve iPhone 9 veya iPhone SE 2 adıyla gelmesi beklenen yeni iPhone’un tedarik sayısının kısıtlanabileceği ifade ediliyor.

Çin'deki fabrikaların geç çalışmaya başlamalarının yanı sıra tatil sonrası olacakların öngörülememesi de problemde etkili oldu.