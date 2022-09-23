Bekleneni Veremedi: Apple, iPhone 14 Üretimini Azaltıyor

Apple kısa süre önce iPhone 14'ü tanıttı ve piyasaya sürdü. Şirketin bu yıl aldığı en radikal karar mini modelini Plus ile değiştirmesi yönündeydi. Şimdi son raporlara göre, Cupertino merkezli teknoloji devi, son modele olan düşük talep nedeniyle iPhone 14'ün üretimini azaltıyor.

Tedarik zinciri çalışanlarını kaynak olarak gösteren ITHome raporuna göre Foxconn'a Çin'in Zhengzhou kentinde iPhone 14'ü üreten en az beş üretim hattını durdurması talimatı verildi.

Şu anda bu kararın yalnızca 6.1 inç iPhone 14 modeli için mi alındığı yoksa daha büyük 6.7 inç iPhone 14 Plus'ı da içerip içermediği net değil.

Apple, iPhone 14 Pro Modelinin Üretimine Yoğunlaşıyor

iPhone 14'ün iPhone 13 modeliyle aynı ekrana sahip olduğu göz önüne alındığında bu karar şaşırtıcı değil. Ayrıca yeni bir işlemci yerine iPhone 13 Pro'da bulunan bir işlemciyi kullanıyor. Öyle ki müşteriler yeni alacakları bir modelde geçen yılki donanımları kullanmak istemiyorlar.

Öte yandan Ming-Chi Kuo'dan gelen bir rapor, Apple'ın yoğun talep gören iPhone 14 Pro modelinin üretimini artırdığını gösteriyor. Şirketin talebi karşılamak için üretim kaynaklarını iPhone 14'ten iPhone 14 Pro'ya taşıdığını da belirtiyor.