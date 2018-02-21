Apple, iPhone Bataryalarındaki Kobaltı Madencilerden Alacak

Apple, iPhone bataryalarında kullanılan ana hammaddeleri doğrudan madencilerden tedarik etmek için görüşmelere başladı.

Bloomberg tarafından yayınlanan bir raporda, lityum iyon pillerin artık elektronik cihazların yanı sıra elektrikli otomobillerde de kullanılmasıyla birlikte bu pillerin hammaddesi olan kobalt fiyatının üç kat arttığına ve metrik tonun 80 bin dolardan satıldığına dikkat çekildi.

Hammadde arzını kontrol etmek isteyen Apple, iPhone ve iPad pillerinin ana maddesi olan kobaltı, doğrudan madencilerden almak için harekete geçti. Madencilik şirketleriyle söz konusu hammaddenin tedariği için en az beş senelik bir anlaşma yapmak isteyen teknoloji devi, ilk görüşmeleri yaklaşık bir sene önce gerçekleştirmiş.

Dünyadaki toplam kobalt üretiminin çeyrek dilimi lityum iyon pil kullanan akıllı telefonlarda kullanılıyor. Akıllı telefonların rafine kobaltın yaklaşık sekiz gramını kullandığı söyleniyor, ancak elektrikli bir otomobilin pili 1000 kat daha fazla kobalt gerektiriyor. Bu durum çok yakın bir gelecekte Apple gibi pil üreticilerinin BMW, Volkswagen ve Tesla gibi dev otomobil üreticileriyle sıkı bir rekabete gireceği anlamına geliyor.

Apple, çocuk emeğiyle çalışan madenlerden kobalt toplayan metal tedarik zincirleri ile bağlarını koparmıştı. İnsan hakları gruplarından gelen çağrılara kulak veren şirket, geçtiğimiz sene ilk kez kobalt tedariği yaptığı şirketlerin bir listesini yayınlamıştı.