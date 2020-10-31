Apple, iPhone'a Kimsenin Fark Etmediği Gizli bir Buton Ekledi

Apple'ın iOS 14 destekli iPhone'lara yerleştirdiği gizli bir buton olduğunu biliyor muydunuz? Bu konuda hemen endişelenmeyin, çünkü birçok Apple kullanıcısı iPhone gizli buton hakkında bilgi sahibi değil. İşte iOS 14 ile gelen yeni Back Tap özelliği.

Apple, iOS'un her yeni sürümüyle birlikte genellikle yazılım tasarımını yeniler, uygulamalara yeni özellikler ekler ve -eğer şanslıysak- birkaç yeni emoji sunardı. Ancak iOS 14'ün piyasaya sürülmesiyle Apple, tüm bu alışkanlıkların ötesine geçti. Yeniden tasarlanmış Müzik ve Mesajlar uygulamasının yanı sıra ana ekran için yepyeni widget'lar sundu. Ancak hepsinden önemlisi, iOS 14'e güncellenen iPhone modelleri için yeni bir buton ekledi.

iPhone gizli buton nasıl kullanılır?

Aslında fiziksel bir buton olmayan yeni gizli özellik "Back Tap" olarak adlandırılıyor. Bu, kullanıcıların iPhone'un arka kasasını buton olarak kullanmasına izin veren yeni bir özellik ve çeşitli görevleri sadece iPhone'un arkasına dokunarak yapmanıza olanak tanıyor.

Back Tap ile iPhone cihazınızdaki belirli işlevleri yerine getirmek için iki veya üç kez arka kasasına dokunmak yeterli oluyor. Yeni özelliği henüz fark etmemiş olma ihtimalin yüksek, ancak iOS 14 cihazınızda Back Tap özelliğini kullanmak isterseniz, Erişilebilirlik menüsüne gitmeniz ve aktif etmeniz yeterli olacak.

Yeni özellik, kullanıcıların iPhone cihazlarıyla daha fazla etkileşimde bulunmalarına imkan tanıyor. Back Tap'ı; uygulama değiştirmek, bildirim menüsünü veya kontrol merkezini açmak, uygulama veya web sayfasına gitmek, Siri'yi kullanmak ve ekran görüntüsü almak amacıyla kullanabilirsiniz. iOS 14 destekli iPhone cihazlarının arka panelini ekstra dokunmatik bir buton haline getiren yeni özellik, Kısayollar uygulamasıyla da sorunsuz çalışacak şekilde yapılandırılabiliyor.

Ayrıca Back Tap'ı aktif ederseniz öğretici bir kılavuzun sizi karşılayacağını da hatırlatalım. Şu ana kadar bu özelliği kullanan kişiler, iPhone'un gerçek bir dokunuşu rahat bir şekilde fark edebildiğini söylüyor. Bu, kullanıcıların yanlışlıkla arkadaşlarına mesaj göndermesinin, Siri'yi aktif etmesinin veya yanlışlıkla kamerayı açarak fotoğraf çekmesinin önüne geçebildiği anlamına geliyor.