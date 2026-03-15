iPhone Fold İçin Kritik Gelişme! Erkene Alındı

Apple’ın merakla beklenen iPhone Fold isimli katlanabilir modeli için heyecan giderek artıyor. Bu yıl eylül ayında iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile birlikte tanıtılması beklenen cihaz hakkında bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı. Mesela kısa süre önce telefonun özellikleri ve fiyatı ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise cihazın ekranıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre iPhone Fold için üretim süreci hızlandırılıyor. İşte detaylar...

iPhone Fold Ekranı İçin Üretim Erkene Alındı

Apple, katlanabilir iPhone için Samsung ile iş birliği yaptı ve telefonun ekranında Güney Koreli üreticinin imzası olacak. Daha önce Apple için panel üretiminin temmuz ayında başlaması planlanıyordu ancak yeni bilgilere göre Samsung, üretimi erkene alarak mayıs ayında başlatacak.

Samsung’un üretimi erkene çekme sebebi net olarak bilinmiyor ancak gelen bilgilere göre bu karar Apple tarafından özel olarak talep edilmedi. Bildiğiniz üzere Samsung, yalnızca rakiplerine değil, kendi katlanabilir telefonları için de ekran üretiyor.

Bu nedenle bazı kaynaklar, markanın kendi mobil cihazlarının üretim sürecinde sorun yaşamamak için Apple’ın siparişlerini önceden tamamlamaya çalıştığını öne sürüyor. En azından tahminler bu yönde.

Katlanabilir iPhone Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 7,8 inç

: 7,8 inç Dış Ekran : 5,5 inç

: 5,5 inç İşlemci : Apple A20 Pro

: Apple A20 Pro RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

iPhone Fold, katlanmışken 5,5 inç; açıldığındaysa 7,8 inç iç ekrana sahip olacak. İç ekran boyutunu karşılaştıracak olursak Galaxy Z Fold 7 8 inç, Xiaomi Mix Fold 5 8,01 inç ve Huawei Mate X6 7,93 inç ekrana sahip. Buna göre Apple’ın cihazının rakipleriyle benzer boyutta bir ekranla geleceğini söyleyebiliriz.

Bu arada iPhone Fold'un ekranında bir katlanma izi olmayacağını da söyleyelim. Bildiğiniz üzere son yıllarda üreticiler, bu izi yok etmek için çok çaba sarf ediyor. Apple ise bunu başaracak. Ancak bir ilk olmayacak. Honor, Mobil Dünya Kongresi 2026 sırasında tanıttığı Magic V6 ile bunu başardı.

Bununla birlikte iPhone Fold, Apple A20 Pro işlemciden güç alacak. TSMC'nin 2nm süreciyle üretilecek bu yonga seti, özellikle enerji verimliliği açısından öne çıkacak. Enerji verimliliği ise daha uzun pil ömrü anlamına geliyor.

Katlanabilir iPhone Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Model Dolar Satış Fiyatı TL Karşılığı (Yaklaşık) Türkiye Satış Fiyatı iPhone Fold 256 GB 1.999 dolar 88 bin 500 TL 180 bin TL iPhone Fold 512 GB 2 bin 199 dolar 97 bin TL 198 bin TL iPhone Fold 1 TB 2 bin 399 dolar 106 bin TL 216 bin TL

iPhone Fold, üç farklı depolama seçeneğiyle geliyor: 256 GB, 512 GB ve 1 TB. Yurt dışı fiyatları ise sırasıyla 1.999 dolar, 2 bin 199 dolar ve 2 bin 399 dolar olacak. Her bir seçenek arasında 200 dolarlık fark bulunuyor. Peki bunların Türkiye karşılığı kaç para olacak?

Türkiye’de akıllı telefonlar için yaklaşık yüzde 104 oranında vergi uygulanıyor. Bu hesapla 256 GB modelin fiyatı 180 bin TL, 512 GB modeli 198 bin TL ve 1 TB’lık model ise 216 bin TL civarında olması bekleniyor. En azından beklentiler bu yönde.

Editörün Yorumu

Apple'ın katlanabilir iPhone'undan beklentilerim oldukça yüksek. Özellikle güçlü işlemcisi sayesinde sunacağı performansıyla adından söz ettireceğini düşünüyorum. Fiyatı ne yazık ki pek de düşük olmayacak. Bu nedenle herkes için ulaşılabilir olmayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.