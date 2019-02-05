Apple, Kısa Süreliğine ABD’nin En Değerli Şirketi Oldu

Apple, ABD’nin en değerli şirketi ünvanını yeniden kazanmayı başardı; ancak teknoloji devinin liderliği yalnızca birkaç saniye sürdü.

Apple, ağustos ayında 1 trilyon dolar piyasa değerini görmüş ve tarihte bunu başaran ilk şirket olmuştu.

iPhone satışlarının beklenen seviyede olmaması nedeniyle bu ünvanını kaybeden Cupertinolu şirket, kısa bir süreliğine de olsa Microsoft ve Amazon’u geçerek, 806.6 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli Amerikan şirketi oldu. Tabii, Apple’ın birincilik koltuğundaki ömrü bir hayli kısa oldu. Zira Microsoft, çok geçmeden yerini hızla geri aldı.

Buna rağmen Apple, gün sonunda yüzde 0,4'lük bir artışla online perakende devi Amazon'un hemen üzerinde ABD’nin en değerli ikinci şirketi olmayı başardı.

Öte yandan analistlerin öngörüleri, Microsoft’un liderliğinin el değiştireceğini gösteriyor. Analistler, Amazon’un 1.03 trilyon dolarlık piyasa değerlemesiyle en üst sıraya yükseleceğini, Microsoft’un ise 967 milyon dolar ile ikinci sıraya gerileyeceğini tahmin ediyor. Apple’ın 835 milyar dolar ile üçüncü sırayı alacağını belirten analistler, dördüncü basamakta ise Google’ın çatı şirketi Alphabet’in olacağını söylüyor.

Apple’ın hisse senetleri, geçtiğimiz salı günü yayınlanan dördüncü çeyrek raporundan bu yana yüzde 11 arttı. Cupertinolu şirketin piyasa değeri, Ekim 2018’de 1,1 trilyon dolar ile rekor kırdıktan sonra yavaş yavaş düştü. Amazon ve Microsoft, aralık ayındaApple’ın ‘trilyon dolarlık tacını’ geri almışlardı.

Apple'ın borsa değeri, 3 Ocak'taki gelir uyarısından sonra 675 milyar dolara düştü; ancak daha sonra istikrarlı bir şekilde toparlandı ve yatırıcımların endişelerini biraz olsun azalttı.

Microsoft ve Amazon'un hisse senetleri ise dördüncü çeyrek raporlarının ardından düştü. Dördüncü çeyrekte 39,27 milyar dolar gelir bildiren Alphabet ise piyasa değerini 2,6 artırarak, 788 milyar dolara çıkardı.