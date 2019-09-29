Apple Logosu iPhone'larda Bildirim Işığı Olarak Kullanılacak

Akıllı telefon piyasasında mevcut konumunu korumak isteyen Apple, farklı yöntemler deniyor. Hem tasarım hem de donanım açısından rekabette ön sıralara gelmek isteyen şirket, iPhone'lar için yeni bir teknik deniyor. İşte haberimizin detayları.

Apple şirketinin aldığı patentler birçok kişi tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Son olarak alınan patentte ilginç bir detay göze çarptı. Kuruluşun iPhone cep telefonlarında bildirim geldiği zaman yanıp sönen bir mekanizmaya sahip olacağı ifade edildi. Ancak bu defa yanıp sönen kısım Apple logosu olabilir.

Apple yeni detaylara yer vermek istiyor

Apple şirketinin en gözde cihazlarından olan MacBook modellerinde, parlak gri logo kullanılıyordu. Bu logo gerçekten de oldukça hoş biri tasarımın ortaya çıkmasını sağladı. Şimdi ise sıra iPhone modellerinde olacak gibi görünüyor.

Elbette iPhone modellerinde kullanılacak tek ayrıntı bu değil. Aynı zamanda bildirime göre de farklı bir ışık kullanılabilir. Uygulamalardan gelen bildirim ışıkları ile aramalardan oluşan bildirim ışıkları birbirinden farklı olacak. Böylece kullanıcılar, ekran kilidini açmadan ne tür bir bildirim geldiğini görebilecek.

Tasarım açısından değerlendirildiğinde bu detay iPhone telefonlarda hoş bir görüntü yaratacaktır. Henüz böyle bir şeyin olup olmayacağı kesin değil. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bununla ilgili çok daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Peki sizce iPhone modellerde böyle bir özelliğin kullanılması şıklığı artıracak mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.