Apple'ın İlk Yüzen Mağazası "Marina Bay Sands" Açılıyor

Apple, New York City’deki dünyanın en büyük tren garı binası Grand Central Terminali’nde bir mağaza, Dubai’de çevresel koşullara tepki veren Güneş Panelli bir mağaza gibi oldukça etkileyici mağazalara sahip. Geçtiğimiz ay da Cupertinolu teknoloji devinin suyun üzerindeki ilk mağazasını açacağını öğrenmiştik. Bugün, Singapur’daki Apple Store’un açılma tarihi paylaşıldı.

İlk Yüzen Apple Mağazası: Marina Bay Sands

Apple’ın Singapur’daki üçüncü mağazası lüks otel kompleksi Marina Bay Sands’de yer alıyor. Mağaza, 10 dar dikey dikme ile birbirine bağlanan 114 parça camdan oluşan küre şeklinde kendinden destekli bir cam kubbe yapı. Şehrin 360 derece görünümü ve gün boyunca doğal ışık alan bir iç mekan sunuyor. Geceleri de cam paneller aydınlatma etkisi sağlıyor. Marina Bay, Apple’ın ilk yüzen mağazası olmasının yanı sıra işletmlerin ve geliştiricilerin ekip üyeleriyle toplantılar için kullanabilecekleri bir su altı toplantı odasına da sahip ilk yer.

Apple Marina Bay Sands Ne Zaman Açılacak?

Mağazanın 10 Eylül’de kapılarını açması planlanırken, teknoloji devi tesislerine girebilecek ziyaretçileri sınırlandırarak koronavirüs salgınına karşı önlem almaya devam ediyor. İlgilenenler, etkinlik için özel web sitesine gidip uygun zamanlardan birini seçerek online yer rezerve etmek zorunda.