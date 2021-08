Apple, Maske ile Çalışabilen Face ID Geliştiriyor

Face ID teknolojisinin hızlı ve güvenilir bir çözüm olması, iPhone modellerindeki birincil biyometrik doğrulama yöntemi haline gelmelerine yardımcı oldu. Öte taraftan pandeminin başından bu yana, neredeyse iki yıllık süreçte, maskeler biyometrik doğrulama yöntemlerini kullanmayı daha zor hale getiriyor. Bazı yeni sızıntılara göre Apple, maske ile çalışabilen Face ID teknolojisinin üzerinde çalışıyor ve bu teknoloji, oldukça kısa bir sürede hayatımıza dahil olabilir.

Jon Prosser temelli sızıntılar, iPhone 13 modelindeki Face ID sensörünün hem yüz maskeleri ile hem de sisli cama sahip gözlükler ile kullanılabilecek şekilde geliştirildiğini ifade ediyor. Yani Face ID gözlük ya da maske takarken de yüzünüzü tarayabilecek.

Aslında Face ID çoğu gözlük ile çalışabiliyordu ancak özellikle koruyucu etkiye sahip güneş gözlükleri, yüzünüzün tam olarak taranmasını engelleyen faktörlerden birisiydi. Bu kapsamda gözlüklerin de bir noktada önemli bir sorun olduğunu söyleyebiliriz.

EXCLUSIVE: Apple Testing New iPhone 13 Face ID Hardware That Works With Masks + Foggy Glasses



