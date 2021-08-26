Apple, Maske ile Çalışabilen Face ID Geliştiriyor

Face ID teknolojisinin hızlı ve güvenilir bir çözüm olması, iPhone modellerindeki birincil biyometrik doğrulama yöntemi haline gelmelerine yardımcı oldu. Öte taraftan pandeminin başından bu yana, neredeyse iki yıllık süreçte, maskeler biyometrik doğrulama yöntemlerini kullanmayı daha zor hale getiriyor. Bazı yeni sızıntılara göre Apple, maske ile çalışabilen Face ID teknolojisinin üzerinde çalışıyor ve bu teknoloji, oldukça kısa bir sürede hayatımıza dahil olabilir.

Maske ile Çalışabilen Face ID Nasıl Olacak?

Jon Prosser temelli sızıntılar, iPhone 13 modelindeki Face ID sensörünün hem yüz maskeleri ile hem de sisli cama sahip gözlükler ile kullanılabilecek şekilde geliştirildiğini ifade ediyor. Yani Face ID gözlük ya da maske takarken de yüzünüzü tarayabilecek.

Aslında Face ID çoğu gözlük ile çalışabiliyordu ancak özellikle koruyucu etkiye sahip güneş gözlükleri, yüzünüzün tam olarak taranmasını engelleyen faktörlerden birisiydi. Bu kapsamda gözlüklerin de bir noktada önemli bir sorun olduğunu söyleyebiliriz.

EXCLUSIVE: Apple Testing New iPhone 13 Face ID Hardware That Works With Masks + Foggy Glasses



Fascinating story 👇https://t.co/i2CMAfBLTd pic.twitter.com/GY2WAb3aA0 — Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2021

iPhone 13 modellerindeki Face ID teknolojisi, bir anlamda Face ID 2.0 gibi yeni bir kuruluma sahip olacak. Bu kapsamda sensörlerin geliştirilmesi ve hatta düzenlerinin yeniden sıralandırılması bekleniyor. Bu geliştirmeler, Prosser'ın sızıntılarının doğrulanmasında yardımcı olabilir.

Face ID ve Touch ID Ne Kadar Güvenli?

Genel bir bütünlükte hem Face ID hem de Touch ID güvenli biyometrik doğrulama yöntemleridir. Apple'a göre Touch ID'nin başka bir parmak izi ile yanlışlıkla açılma ihtimali 1 / 50.000 iken Face ID'nin başka bir yüz ile yanlışlıkla açılma ihtimali 1 / 1.000.000 dolaylarında. Öte taraftan bunun şifre güvenliği ile kıyaslanması, sistemlerin ne kadar güvenli olduğunu ortaya koyar:

Sizi hiç tanımayan birisinin rastgele bir şekilde dört haneli şifreyi açma olasılığı 1 / 10.000 iken yine sizi hiç tanımayan birisinin rastgele bir şekilde altı haneli şifreyi açma olasılığı yaklaşık 1 / 1.000.000 dolaylarında. Bu, işleri düzgün bir perspektife oturtmak adına önemlidir.