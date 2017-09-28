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Apple Music, 30 Milyon Aboneyi Geride Bıraktı

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Ömer Dursun
Ömer Dursun Sosyal Medya

Apple'ın her platformda çalışan müzik dinleme uygulaması Apple Music bugün itibarıyla 30 milyon aboneyi geride bıraktı. En büyük rakibi Spotify’ın ortalama 3'te 1 kullanıcı sayısına sahip olan Apple Music, 3 ayda ortalama 3 milyon abone toplamasıyla da dikkat çekti.

Toplamda 80 milyon abonesiyle zirvede bulunan Spotify’a her gün daha da yaklaşan Apple Music’in hızla gelişmesindeki ana nedenlerden biri, Apple Watch 3 olduğu düşünülüyor. Özellikle akıllı saate uyumlu olarak gelen Apple Music, belgeseller, mülakatlar ve daha iyi reklam içerikleri gibi bazı yenilikleri kullanarak sanatçılarla hayranlar arasında daha yakın ilişkiler kurmayı hedefliyor. Bu hedefini başarıyla gerçekleştirerek abonesini hızla arttırmayı başaran Apple Music, Spotify'ı tek başına yakalama girişiminde şimdilik markasına güvenmediğini de ifade ediyor.

Bunlara ek olarak Apple Music henüz gelişme aşamasında olduğu için kullanıcılara yönelik kampanyalar konusunda Spotify’e göre daha başarılı. Örneğin; Apple Music, yeni kullanıcılarına 3 ay ücretsiz deneme fırsatı sunuyor. Ancak Spotify’in böyle bir kampanya politikası bulunmuyor. Ayrıca Apple Music yeni kullanıcılar kazanmak adına reklam filmlerine de bir hayli önem veriyor.

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