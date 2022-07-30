Apple Netflix'i Satın Alacak mı? Tim Cook'tan Açıklama!

Apple, Netflix'i satın alacak mı sorusunun yanıtı, bir süredir çoğu kişi tarafından merak ediliyor çünkü bununla ilgili çeşitli söylentiler mevcut. Apple CEO'su Tim Cook'a şirketin hizmet tarafını daha da genişletmek için "dış ürünler" satın almakla ilgilenip ilgilenmediğine yönelik bir soru soruldu. Cook tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, donanımın yanı sıra hizmet tarafında da adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Peki, Apple hizmet tarafında büyük bir satın alma planlıyor mu?

Teknoloji devi, gelir rekoru kıran ve analistlerin ortalama beklentilerini aşan ikinci çeyrek raporunu kısa süre önce açıklamıştı. Apple CEO'su Tim Cook, raporun paylaşılmasının ardından yatırımcılarla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme esnasında şirketin büyük bir satın alma düşünüp düşünmediğine yönelik de bir açıklamaya yer verildi.

Apple Netflix'i Satın Alacak mı?

Gizchina'daki habere göre Tim Cook'a görüşme sırasında her yıl büyüyen hizmet sektörü hakkında sorular yöneltildi. Bu kapsamda Cook'a Apple'ın hizmet tarafını daha da genişletmek için "dış ürünler" satın almakla ilgilenip ilgilenmediği sorusu soruldu. Bu soru, teknoloji devinin Netflix'i satın almasına yönelikti.

Cook, yaptığı açıklamada Apple'ın stratejisi hakkında pek ayrıntı paylaşmadı fakat şirketin potansiyel satın almalar için sürekli olarak piyasayı takip ettiğini ve Apple'ın eğer mantıklı bir hamleyse büyük bir şirket satın almayı reddetmeyeceğini söyledi.

Tim Cook, yaptığı açıklamada, her zaman piyasayı izlediklerini ve her seferinde "bu stratejik mi" sorusunu kendilerine sorduklarını ifade etti. Sırf satın almak için bir şirketi satın almayacaklarını ifade eden Cook, şirketin yalnızca geliri arttırmak için de satın alma işlemini gerçekleştirmeyeceğini belirtti.

Cook, şimdilik Apple'ın şirkete enerji katabilecek kişileri işe aldığını ve daha küçük şirket şirketleri satın almaya odaklandığını ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda Microsoft Netflix'i satın alabilir iddiası ortaya atılmıştı. Son zamanlarda Netflix'in satılacağına yönelik iddialar arttı. Dijital yayın platformunun satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor.

Piyasaya sürdüğü iPhone, iPad ve MacBook gibi ürünler ile dünya genelinde adından her yıl söz ettiren teknoloji devinin Netflix'i satın alacağına yönelik söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.