Apple Nihayet iPad'e Mouse Desteği Getiriyor

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen WWDC 2019 etkinliğinde iOS 13'ü duyuran Apple, iPadOS ile iPad'e önemli yenilikler getiriyor. Bu yeniliklerden bir tanesi henüz söylenmeyen ancak kısa sürede fark edilen mouse desteği oldu.

Bilmeyenler için iPadOS, iPad'i daha üretken bir cihaza dönüştüren bir iOS alt birimidir. iOS 13 ile birlikte gelen en güzel haberlerden biri şu ki, yeni nesil iPad'ler için mouse desteği olduğu görülüyor. Yani iPad Pro akıllı klavyeyle (veya başka bir klavyeyle) birleştirildiğinde nihayetinde bir bilgisayara dönüşebilecek.

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0