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Apple, Patent İhlalleri Nedeniyle 440 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek!

Apple, Patent İhlalleri Nedeniyle 440 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Apple'ın başı bir kez daha patent ihlalleri nedeniyle dertte. Teknoloji devi, FaceTime ve diğer iOS uygulamalarında dört patentli teknolojiyi kullandığı için VirnetX şirketine tam 440 milyon dolar ceza ödeyecek!

Apple ve VirnetX arasında yaşanan patent savaşları 2010 yılına dayanıyor. Apple'ın FaceTime ve iMessage'da kullandığı teknolojilerin patent ihlaline girdiğini tespit eden mahkeme, VirnetX'e tam 368 milyon dolar ceza ödenmesine karar vermişti.

2012 yılında tekrar başlayan yasal süreç, bugün itibarıyla sonuçlandı. Daha önce mahkemeyi kaybeden ve 300 milyon dolar ceza ödemesi gereken Apple, temyize gitmiş ve yeni bir duruşma hakkı kazanmıştı. Fakat Apple, ikinci bir duruşma hakkı kazandığına pişman oldu. Zira, şirket o davayı da kaybetti ve ödemesi gereken miktar daha da artırıldı.

Bugün yapılan açıklamaya göre Apple’ın VirnetX’e toplamda 440 milyon dolar ceza ödemesine karar verildiği belirtildi.

Patent ihlalleri iPhone, iPad ve Mac'leri içeriyor. Dava uzun süredir devam ettiği için piyasaya sürülen her model de davaya dahil oldu ve bu miktar inanılmaz boyutlara ulaştı. Fakat VirnetX, bu kararın oldukça makul olduğunu söylüyor.

Bununla birlikte, Apple'ın ödeyeceği bu cezanın 96 milyon doları avukatlık masrafları ve davanın ilk gününden itibaren işleyen faiz tutarı olarak belirtildi.

Apple, karara itiraz edeceğini açıklarken, konuyla ilgili fazla detay paylaşmadı.

Patent savaşları ABD'de sıkça yaşanan bir durum. Davalar bazen uzlaşma yoluyla sona ererken, bazen de böyle astronomik cezalarla son bulabiliyor. 

Patent davaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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