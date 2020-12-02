Apple Product Red Serisinde Değişiklik Yapıldı! Apple Açıkladı

Apple Product Red serisinden bir ürün satın alındığında Apple tarafından elde edilen gelirin ilgili bölümünün %100'ü The Global Fund tarafından oluşturulan COVID‑19 Response'a aktarılacak. İşte ayrıntılar.

Apple Product Red Serisi Gelirleri COVID‑19 Response'a Aktarılacak

Apple, Product Red sayfasında değişiklik gerçekleştirdi. Yapılan değişiklik ile birlikte Red serisinden elde edilen gelirin ilgili bölümünün %100'ü The Global Fund tarafından oluşturulan COVID‑19 Response'a geçecek.

Apple tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

(RED) ile 14 yıldır yaptığımız iş birliği sayesinde HIV/AIDS tedavi programlarına neredeyse 250 milyon ABD doları bağışta bulunduk. Şimdi Apple, (RED) ile birlikte çalışarak 30 Haziran tarihine kadar gerçekleşecek (PRODUCT)RED satışlarından elde edilen gelirin ilgili bölümünün %100’ünü The Global Fund tarafından oluşturulan COVID‑19 Response’a aktaracak. Böylece, salgının en çok tehdit ettiği sağlık sistemlerine önemli bir destek sağlanarak Sahraaltı Afrika’da yürütülen hayat kurtarıcı HIV/AIDS programlarının korunmasına yardım edilecek.

Apple, 7 Aralık'a kadar apple.com'da, Apple Store uygulamasında veya bir Apple Store'da Apple Pay ile yapılan her alışveriş için Global Fund'ın COVID‑19 Response’a 1 ABD doları bağışta bulunuyor.

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