Apple, Reddit Kullanıcısının iPad'ini 47 Yıllığına Kitledi

Apple, şu sıralar cihaz yavaşlatma davalarıyla başa çıkmaya çalışırken oldukça ilginç bir 'yasak' haberiyle gündeme oturdu. Teknoloji devi, iPad'ini 3 yıl boyunca kapalı tutan bir Reddit kullanıcısının cihazını 24.549.086 dakika yani, tam 47 yıl boyunca kitledi.

BadBurrito78 adlı Reddit kullanıcısı, 3 yıl boyunca kapalı tuttuğu iPad'ini açmaya kalkıştığında hiç ummadığı bir olayla karşılaştı. Kullanıcı, cihazın ancak 24.549.086 dakika sonra yeniden açılabileceği gösteren bildirimi görünce neye uğradığını şaşırdı.

@Apple how is my ipad locked out for 47 years pic.twitter.com/R6kNv7FvgY