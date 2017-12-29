Apple, Reddit Kullanıcısının iPad'ini 47 Yıllığına Kitledi

Apple, şu sıralar cihaz yavaşlatma davalarıyla başa çıkmaya çalışırken oldukça ilginç bir 'yasak' haberiyle gündeme oturdu. Teknoloji devi, iPad'ini 3 yıl boyunca kapalı tutan bir Reddit kullanıcısının cihazını 24.549.086 dakika yani, tam 47 yıl boyunca kitledi.

BadBurrito78 adlı Reddit kullanıcısı, 3 yıl boyunca kapalı tuttuğu iPad'ini açmaya kalkıştığında hiç ummadığı bir olayla karşılaştı. Kullanıcı, cihazın ancak 24.549.086 dakika sonra yeniden açılabileceği gösteren bildirimi görünce neye uğradığını şaşırdı.

@Apple how is my ipad locked out for 47 years pic.twitter.com/R6kNv7FvgY — s i e n a (@sienaajones) 22 Temmuz 2017

3 yıl boyunca yüzüne bakılmayan tabletin neden 47 yıl ceza aldığı da belli oldu. Cihazın, tüm ayarlarının sıfırlanarak varsayılan olarak belirlenen 1 Ocak 1970 tarihine geri döndüğü ve açıldıktan sonra da hata verdiği belirlendi. Peki, söz konusu tarihin anlamı ne?

1 Ocak 1970 Hatası Nedir?

Apple'ın 64 bit işletim sistemine sahip cihazları için 1 Ocak 1970 tarihi, negatif değerli (sıfırın altında) bir tarih olarak algılanıyor ve işletim sistemi bunu nasıl işlemesi gerektiğini bilmediği için kendini başlatamıyor.

Hatta geçtiğimiz senelerde iPhone kullanıcılarının tarih ayarlarını 1970'e getirilmesini öneren sahte bir reklam sosyal medyayı bir hayli karıştırmıştı. Reklamda, telefonun tarihini 1 Ocak 1970 olarak değiştirince, cihazın o yılların klasik tasarımına bürüneceği vadediliyordu.

Apple da konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve iPhone kullanıcılarını internette dolaşan ve tarih ayarlarının 1970'e getirilmesini öneren sahte bir reklama kanmamaları yolunda uyarmıştı.