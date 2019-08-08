Apple, Rus Soruşturması ile Karşı Karşıya

ABD’li teknoloji devi Apple, Rusya’daki pazar hakimiyetini kötüye kullandığına dair iddialar sebebiyle hakim karşısına çıkabilir.

Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, Apple’ın Rusya’daki pazar hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla, Cupertinolu teknoloji devini şikayet etti.

Reuters’a göre Watchdog FAS, Kaspersky Lab'ın Safe Kids (Güvenli Çocuk) uygulamasının yeni sürümünün Apple tarafından neden reddedildiğini araştırıyor. Aynı haberde, söz konusu durumun ebeveyn kontrol uygulamasının işlevselliğine önemli ölçüde zarar verdiği belirtiliyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde Kaspersky Lab'ın programına benzer özellikler sunan kendi ebeveyn kontrol uygulaması Screen Time’ın 12. sürümünü yayınlamıştı. Söz konusu uygulamalar, ebeveynlerin çocuklarının telefon ve tablet kullanımını kontrol etmelerine imkan tanıyor.

Rusya’da karşı karşıya kaldığı soruşturma hakkında Reuters’a bir açıklama yapan Apple, son dönemde kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini riske attığı tespit edilen birkaç ebeveyn kontrol uygulamasının iOS uygulama mağazası App Store’dan kaldırıldığını söyledi.

Bu uygulamaların birçoğunun Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) adı verilen bir sistem kullandığını belirten Cupertinolu şirket, bunun App Store politikalarına aykırı olduğunu ifade etti.

Kaspersky Lab, Apple'ın App Store yönergelerinin MDM'in sınırlı kullanımına izin verdiğini söylüyor. Rus şirket ayrıca, uygulama mağazasında benimsenen politikaların üçüncü taraf geliştiricilerin rekabet gücünü azalttığını ifade ediyor.