Tüm Servisleri Birleştirecek Apple One, iPhone 12 ile Tanıtılacak

Bloomberg’in raporuna göre, Apple tüm servisleri birleştiren Apple One’ı Ekim ayında kullanıma sunacak. Apple kullanıcılarının tek abonelikle tüm servislerden indirimli olarak yararlanmalarını sağlayacak Apple One ile birlikte şirketin Peloton ile rekabet edecek bir fitness abonelik hizmetini de başlatacağı söyleniyor.

Apple One: Tek Abonelikle Tüm Apple Servisleri

Apple’ın üçüncü çeyrek finansal sonuçları gösteriyor ki, Cupertinolu teknoloji devi en çok geliri iPhone’dan sonra servislerden elde ediyor. Apple’ın 2020 3. çeyrek itibarıyla sadece servislerden elde ettiği gelir 13.16 milyar dolar. Şirket, servis gelirlerini artırmaya devam ederken, yeni paket (Apple One) iPhone 12 serisi ile birlikte sunulacak. Apple, yeni iPhone serisinin Eylül ayından birkaç hafta sonra piyasaya çıkacağını doğruladı. Apple’ın Müzik, iCloud ve diğer servislerini tek abonelikte birleştirme planının olduğunu bir süredir biliyoruz. Hatırlayacağınız üzere, iOS 13.5 kodlarında Apple’ın paket aboneliği ortaya çıkarılmıştı.

Apple, 2020’nin sonuna kadar 600 milyon ücretli aboneyi aşmayı hedefliyor. Son finansal sonuçlar, şirketin bu hedefine ulaşma yolunda olduğunu ve Apple’ın hizmet paketinin servislere ilgiyi daha da artıracağını gösteriyor. 600 milyonluk kazancın çoğunun Apple’ın App Store’da kesinti yaptığı üçüncü parti uygulamalardan gelen abonelikler, ardından Apple Music ve iCloud aboneliklerinden gelecek. Apple TV+ ve Apple Arcade gibi daha yeni hizmetler toplam gelirin küçük bir kısmını oluşturacak.