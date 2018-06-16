Apple, Sessizce Otonom Araçlara Yatırım Yapıyor

Bir süredir otonom araç sektöründe yatırım yaptığı iddia edilen Apple'ın, Waymo şirketinden mühendis aldığı ortaya çıktı. Kendi kendine gidebilen araçlar üreten Waymo'nun bu yarışta bir hayli ön planda olduğunu belirtmek gerekiyor; ancak Apple da bu treni kaçırmak istemiyor.

Apple'ın Project Titan isimli otonom aracı için yatırımlara başladığı belirtildi. Waymo sürüş projelerinden tanınan kıdemli mühendis Jaime Waydo ile anlaşma sağlayan ABD'li devin, otonom araç konusunda açık açık çalışmadığı dile getiriliyor. Ancak yine de oyun içerisinde olduğunu gösteren Apple'ın geride kaldığını düşünenler de bulunuyor.

"Apple Yanlış Hamleler Yapıyor"

Özellikle yanlış hamleler yapıp sürekli takım değiştiren Apple'ın, kendi kendine sürüş teknolojisinde geriden geldiği ifade ediliyor. Bu anlamda Titan projesinin çok geç kaldığı söylenirken, aynı zamanda şirketin hızlanması gerektiğine vurgu yapılıyor. Çünkü Google'a bağlı olan Waymo'nun veya Uber'in bu alanda iyi işler çıkardığı dile getiriliyor.

Waymo'dan mühendis transfer ederek yarıştan çekilmediğini göstermiş olan Apple, ilk olarak gerçek bir arabayı otonom hale getirmek istemiş, ancak sonradan yalnızca yazılım üzerine odaklanmıştı. Bakalım şirketin otonom sektöründeki yanlış hamleleri bu transfer ile son bulacak mı, göreceğiz.