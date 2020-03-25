Apple Store Ne Zaman Açılacak? İşte Yeni Açıklama

Apple tarafında ortaya çıkan raporlara göre şirket virüs salgını nedeni ile kapanan mağazalarını yakında tekrar aktif hale getirecek.

Önümüzdeki Ay Açılacaklar

Apple, nisan ayının ilk yarısında küresel ölçekte kapanan Apple Store şubelerini açmayı umduğunu duyurdu.

Şirket, son zamanlarda gittikçe şiddetlenen Covid-19 salgını nedeni ile bütün Apple Store şubelerini 27 Mart tarihine kadar geçici olarak kapatma kararı almıştı. Şimdi ise, bu açılış tarihi bir süre için daha ertelendi. Buna göre şirket, herhangi bir olumsuz ivme söz konusu olmazsa şubeleri nisan ayının ilk yarısından itibaren kademeli olarak faal hale getirecek.

Apple'ın dünya üzerinde yaklaşık 500 adet mağazası bulunuyor. Çin'de normalde doğru dönmeye başlayan salgından dolayı mağazalar zaten açılmıştı. Diğer mağazalar da ilerleyen dönemlerde açılmış olacak.

Buna karşın bunun mümkün olup olmayacağını önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Nitekim salgın, özellikle Avrupa ve Amerika'da ciddi bir ivme yakalamış durumda.