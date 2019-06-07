Apple, Sürücüsüz Otomobiller için Drive.ai'yi Almayı Planlıyor

Apple, iddialara göre son günlerde Drive.ai şirketini bünyesine katmak için hazırlıklara başladı. Şirketin mühendislik alanında uzman olması nedeniyle Apple, ilerleyen günlerde Drive.ai'daki bazı mühendislere şirketinde yer verecek gibi görünüyor.

Drive.ai Kaliforniya merkezli, yapay zeka destekli sürücüsüz otomobil teknolojileri geliştiren bir girişim. Şirket 2017 yılında Teksas’ta deneme sürüşlerine başlamıştı. Ardından geçtiğimiz yıl ise otonom sürüşlü araç kiralama sistemi için bu deneme sürüşlerini yeniden başlatmıştı.

Henüz ortada kesin açıklamalar olmadığı için Drive.ai’dan kaç kişinin Apple’da çalışacağı ise bilinmiyor. Geçtiğimiz Şubat ayında bünyesine 100 mühendis daha katan Drive.ai’dan onlarca çalışanın, teknoloji devi Apple için çalışacağı düşünülüyor. İki yıl önceki piyasa değeri 200 milyon dolar civarı olan Drive.ai, son iki yılda CEO değişikliği ve tanımlanmış rotalarda servis sağlayan otonom robotaksi gibi büyük değişiklikler yapma yoluna gitmişti.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, önceki yıllarda yapmış olduğu açıklamalarda otonom sistemlerle ilgilendiklerini belirtmişti. Otonom sistemlerin, yapay zekanın çalışılması en zor olduğu alanlardan biri olduğunu söyleyen Cook, görünen o ki verdiği demeçte yakın zamanda gerçekleşeceği düşünülen satın almanın sinyalini geçtiğimiz yıllarda vermiş.

Bu yılın başında ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun yaptığı açıklamalara göre Apple markalı sürücüsüz araba en erken 2025 gibi sokaklarda yerini alabilir. Her ne kadar Drive.ai ve Apple arasındaki anlaşmanın detayları henüz belirsiz olsa da Apple'ın sürücüsüz araçlarını sokaklarda görme fikri heyecan verici görünüyor.