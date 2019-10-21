Apple Tekrar Zirveye Yerleşti!

Yüksek fiyat politikası nedeni ile satışlarda bazı sorunlar yaşayan Apple, uzun bir süre oynak hisse değerleri ile karşı karşıya kalmıştı. Şirket geçtiğimiz günlerde artışa geçen hisse değerleri ile birlikte rakiplerini solladı ve zirveye yerleşti.

1,07 Trilyon Dolar Değere Ulaştı!

Eylül ayında yeni iPhone 11 serisini tanıtan Apple, yeni modelleri ile oldukça ses getirmişti. Beklenilen satış miktarlarından daha iyi gittiklerini ifade eden şirket yetkilileri de bu sayede şirketin değer kazanması için önemli bir adım atmış oldular.

Geçtiğimiz günlerde değeri hisse başı 237,9 dolara kadar çıkan Apple, bu sayede 1,07 trilyon dolarlık şirket değerine ulaştı. 1,06 trilyon dolar değere sahip Microsoft, bu ilerleme ile birlikte birinciliği Apple'a bıraktı ve ikinciliğe geriledi. Şirket haberin yazıldığı an itibarıyla 236,41 dolar hisse değeri ile zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

Apple iPhone 11 Fiyatları