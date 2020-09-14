15 Eylül'deki Apple Time Flies Etkinliğinde Neler Tanıtılacak? Hayal Kırıklığı Yaşanabilir

Apple her yıl eylül ayında düzenlediği özel etkinlikte yeni cihazlarını tanıtıyor. Bu yıl hangi cihazların tanıtılacağı büyük merak konusu. 15 Eylül'de yeni iPhone'lar tanıtılmayabilir. İşte 15 Eylül'de tanıtılması beklenen cihazlar.

Apple 15 Eylül'de Neleri Tanıtacak?

The Verge'nin aktardığı habere göre, Apple'ın 15 Eylül'de düzenleyeceği Time Flies etkinliğinde iPhone 12 modelleri tanıtılmayacak. Gelen sızıntılar yeni iPhone modellerinin üretiminin koronavirüs nedeniyle sekteye uğradığını ve satış tarihinin ertelendiği yönünde.

Geliştirici Guilherme Rambo, etkinliğin YouTube sayfasının meta verilerinin, Apple Watch Series 5'in halefini görmeyi bekleyebileceğimizi ima eden "Seri 6" ifadesini içerdiğini keşfetti. Apple Watch Series 6, 15 Eylül'de tanıtılabilir.

Etkinlikte yeni iPad Air duyurulabilir. Yeni iPad Air'in iPad Pro benzeri çerçevelere sahip olacağı konuşuluyor.

Apple genellikle Eylül ayında iPhone'larla birlikte en yeni iOS sürümünü yayınlamakta, ancak Salı günü düzenlenecek olan etkinlikte yeni telefonların tanıtılması beklenmediği için Apple'ın iOS 14'ü piyasaya sürmek için planının tam olarak ne olduğunu tahmin etmek zor.

Apple özel etkinliği 15 Eylül Salı günü saat 20:00'da başlayacak. Etkinlik boyunca tanıtılan tüm ürünler sitemizde yer alacak. Bizleri takipte kalarak en güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz.