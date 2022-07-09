Apple Trafik Kazalarını Önleyebilecek Yeni Bir Teknolojinin Patentini Aldı

Apple, iPhone 14 serisi lansmanı yaklaşırken diğer teknoloji alanlarındaki almış olduğu patentlerle bir süredir merak uyandırıyor. Son zamanlarda şirketin bir sonraki kablosuz kulaklığı olacak olan AirPods Pro 2 ile ilgili birçok spekülasyon teknoloji dünyasında dolaşıyor. Kullanıcılar kulaklığı merakla beklerken gelen yeni bir haber beklentileri daha da yükseltti.

Apple'ın AirPods'larına kalp atış hızı izleme gibi sağlıkla ilgili özellikler eklediği söyleniyor. Apple'ın en son almış olduğu bir patent, AirPods'un kullanıcıların yolda veya gürültülü şantiyelerde kazalardan kaçınmasına yardımcı olacağını da umuyor.

Apple, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) sunduğu bir dizi patentte, kullanıcıların acil durum sirenleri ve araba kornaları gibi çevrelerindeki temel sesleri duymalarını sağlamak için sesi otomatik olarak değiştiren yeni bir teknolojiye değiniyor.

Bu yeni ses teknolojisi, kullanıcının cep telefonu veya Apple Watch tarafından toplanan GPS verilerini ve diğer sensör parametrelerini kullanarak, eşleşen sol veya sağ kulaklığın ses seviyesini değiştirerek kullanıcının yolculuk yönünü ve hızını belirleyebilir. Örneğin GPS verileri, kullanıcının yoğun bir kavşağa yakın olduğunu söyler ancak kullanıcı her iki kulağına da AirPods taktığı için karşıdan karşıya geçerken çevredeki trafiği algılayamayabilir.

Mevcut Şartlara Göre Ses Seviyesi Dinamik Olarak Değişecek

AirPods'lar böyle durumlarda ses seviyesini düşürerek kullanıcıyı trafiğe karşı uyaracak. Veriler, kullanıcının yolda yürüdüğünü gösterdiğinde AirPods'lar yalnızca yol kenarındaki kulaklıkların sesini azaltacak. Örneğin kullanıcının sol tarafında bir yol varsa AirPods'lar yalnızca sol kulaklığın sesini ayarlayacak.

Aynı zamanda AirPods'lar ve diğer cihazlar belirli verileri algıladığında sistem, insanları dikkatli olmaları konusunda uyarmak için iPhone veya Apple Watch'ta kayıtlı alarm sesini çalabilir. Patente göre tehlikeli ortamlar, şantiyeler ve eğitim tesisleri gibi kullanıcıların konsantre olması gereken durumlarda AirPods'ların sesi otomatikmen azalacak hatta kimi zaman duracak.

Peki siz bu yeni teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.